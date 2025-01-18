Путін збирає нову армію — чи посилять мобілізацію в Україні: експерт назвав сценарії

Терміновий наказ Путіна про військові збори російських резервістів скоріш за все є початком нової хвилі скритої мобілізації в РФ. Враховуючи це, чи буде в Україні дзеркальна відповідь у вигляді ще більш посиленої мобілізації — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Роман Світан.

"Раз на рік, іноді два рази на рік оголошують збори резервістів. Зазвичай такі питання зручно вирішувати навесні та влітку, але не взимку", — каже Світан, уточнюючи, що збори взимку в Росії проводяться вперше за багато років.

Та додає: "Резервісти — це готові військовослужбовці, які свого часу пройшли або строкову підготовку, або бойові дії. Їх збирають для того, щоб перепідготувати. Те, що ці збори в РФ оголосили взимку, чітко вказує на те, що Путін запустив механізм скритої мобілізації. Перепідготувати можуть сотні тисяч чоловіків. Зазвичай кількість не розголошується. Через місяць це будуть готові вояки, яких можна виводити на лінію боєзіткнення. Путін може це зробити".

Чи посилять мобілізацію в Україні

На це питання Роман Світан відповідає наступним чином: "Звичайно, плани України будуть корегуватися під загальну кількість російських військовослужбовців. Наша розвідка дізнається, про те, яку кількість призвали в Росії, якою була підготовка. Але я не думаю, що це коригування буде пов’язане із збільшенням кількості українських мобілізованих".

Та пояснює: "Війна в цьому році переходить на новий технологічний рівень. У нас з’являється повітряна компонента — літаки, які можуть знищувати живу силу противника на дальніх підступах. Це було б правильно — залучати дальні засоби ураження. Як відреагує на всі ці процеси наше військово-політичне керівництво — це стане відомо вже найближчим часом. Додам, що у відповідь на такі дії Путіна варто залучати внутрішні правоохоронні сили. Це фахівці, які можуть виконувати бойові задачі".

Резюмуючи, Роман Світан каже, що ці збори скоріш за все не пов’язані з майбутньою інавгурацією Дональда Трампа: "У росіян різко зменшилась кількість тих, хто долучається до лав ЗС РФ. У півтора-два рази. Війна — це математика. Можна вирахувати, коли закінчиться особовий склад і коли треба розпочинати підготовку нового складу. Росіяни вирахували, що до весни у них буде нестача особового складу і запустили цей механізм раніше. Не навесні, а в січні".

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