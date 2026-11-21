Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що операція щодо Кримського мосту була складною і складалася з багатьох етапів, адже передбачала ураження багатьох цілей.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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За його словами, на шляху до ураження переправи українські сили знищували різні види озброєння.

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«Це серйозна операція, і ми вибивали багато різної зброї на шляху до мосту. Різну зброю, яку Росія щоденно використовувала проти нас. І тому там багато етапів відповідно операції», — пояснив Зеленський.

Зеленський назвав операцію зі знищення Кримського мосту справедливою відповіддю на атаки по українській інфраструктурі. Від початку повномасштабної війни Росія 109 разів атакувала мости в Україні.

«Путін атакував українські мости 109 разів — не один, не два, а 109. Атак ракетами й дронами. Це важливо. Саме тому це наша абсолютно справедлива відповідь», — наголосив глава держави.

Він спростував твердження «фюрера» Володимира Путіна про те, що переправу нібито ніколи не використовували для військової логістики. За словами Зеленського, міст фактично став одним із ключових маршрутів для мілітаризації тимчасово окупованого Криму.

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«Тож це неправда. Зараз є факти. Факти — це не про слова Путіна і не про слова Росії. У нас усе є, ми можемо бачити й розуміти, що відбувається», — заявив президент і додав, що у Мережі є чимало відео, на яких зафіксовано переміщення танків, бронетехніки та артилерії через переправу.

Водночас глава держави висловив скепсис щодо готовності Кремля до реальних компромісів у переговорах. Він наголосив, що не поділяє оптимізму США стосовно перспектив домовленостей із Росією.

Хмара про шлях Керченською протокою

Водночас міністр оборони Євгеній Хмара додав, що обвал автомобільної частини Кримського мосту на шлях проходження суден протокою ускладнив вільне судноплавство під переправою. Наразі росіяни обстежують пошкоджену конструкцію та шукають спосіб прибрати її.

Зокрема, окупанти вже залучили водолазів, які досліджують характер пошкоджень і з’ясовують, як підняти та відтягнути зруйнований елемент мосту.

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«Ми оцінюємо час, коли вони зможуть підняти та відвести цю конструкцію вбік, у кілька місяців», — зазначив Хмара.

Удари по Кримському мосту — заяви Зеленського

Українські Сили оборони атакували Кримський міст 16, 17 і 19 листопада. Зеленський пояснив, що удари по Кримському мосту є відповіддю на систематичне руйнування української інфраструктури. З його слів, Москва протягом війни знищувала мости і залізниці в Україні, але цього року зробила атаки на інфраструктуру однією зі своїх цілей.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна має повне право розпоряджатися всім, що розташоване в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема й у тимчасово окупованому Криму. Він наголосив, що півострів є українською територією, а тому «зі своїм робимо все, що хочемо».

Президент звернув увагу на те, що РФ побудувала переправу після незаконної анексії Криму. З його слів, Кремль має усвідомити: Україна не допустить використання Кримського мосту як інструменту окупації і військової логістики. Зрештою, каже Зеленський, Кримський міст не встоїть - споруда буде знищена.

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