Путін збиратиме нове військо: експерт припустив, як тепер зміниться мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні зазнає змін у разі посилення призову в Росії / © ТСН

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В Україні триває мобілізація і під час нинішніх суттєвих змін в уряді на зустрічі з фракцією «Слуги народу» президент України Володимир Зеленський висловився щодо того, що якщо найближчим часом очільник Кремля Володимир Путін оголосить мобілізацію в РФ, то у нас ситуація ускладниться.

Про такий посил президента України розповіли джерела ТСН.ua у Верховній Раді.

Якою стане мобілізація в Україні з урахуванням можливого посиленого призову в Росії, чи буде вона посилена в Україні та до яких конкретно заходів може вдатись українська влада на місцях — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації військовий експерт Олег Жданов.

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«Росія не чекає вересня у питанні мобілізації. Указ Путіна про мобілізацію, який він підписав восени 2022 року — не припинений. Указ продовжує діяти і в Росії на його підставі підсилюють ці процеси. Друге: тоді в Росії ніхто не оголосив кількість необхідних мобілізованих — у відкритій частині цього документа немає чисельності. Речник Кремля Пєсков тоді сказав, що чисельність визначається додатковим рішенням Генштаба, тому мобілізація в Росії триває. Зараз РФ розробляє цілу низку заходів для посилення мобілізації: вищі навчальні заклади почали отримувати плани щодо залучення студентів до війська. У Пензі дійшло до того, що застосовували поквартирний обхід для того, щоб вручити повістки та забрати чоловіків призовного віку», — аналізує ситуацію в РФ Жданов.

Також він звертає увагу на те, що зараз в Росії ухвалюється рішення щодо виїзних віз, щодо дозволу на виїзд чоловікам.

«Тим самим вони можуть закрити кордони», — припускає він.

Та додає: «Мобілізація в Росії посилюється вже, цей процес буде тривати. Єдине, що може змінитись після виборів в Росії — Путін може оголосити «священную войну». В Росії можуть оголосити: «Вставай, страна огромная».

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Мобілізація в Україні: що можуть запровадити

На це питання Жданов відповідає так: «Можуть з’явитися жорсткіші заходи у порівнянні з нинішніми. Але причина не у тому, що у вересні в Росії будуть вибори і потім мобілізація. Росіяни вже недобирають людей до війська, не виконують щодобовий план на 5-10 відсотків, тому в РФ будуть ухвалювати прямо зараз необхідні рішення щодо посилення».

За його словами, існує альтернатива вуличному оповіщенню громадян в Україні.

«Альтернатива є. Сьогодні у нас діє силовий варіант мобілізації. Пропонувалось перейти до мотивованої мобілізації. Ситуація може змінитись, якщо буде грошове забезпечення вище середнього, якщо будуть виплачуватись «під’йомні». Тоді буде отримана відповідь від суспільства. Крім того, пропонувалось перевести ТЦК в цифровий формат», — називає варіанти експерт.

Резюмуючи, Жданов зазаначає, що в той час, коли в Росії є ознаки посилення мобілізації, Україні треба вирішувати питання посилення мотивації та посилення призову.

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«Без посилення мобілізації ми не витягнемо. Або буде втрата території, або треба посилювати заходи», — каже він.

Війна в Україні: на які напрямки кинуть основні сили росіяни

«5 напрямків плюс 1, де росіяни будуть поповнювати втрати та посилювати тиск. Костянтинівський-Покровський та Гуляйпільський напрямки. Покровський та Костянтинівський напрямки — це плацдарм, який окупанти формують для подальшого руху вздовж адмінкордону Донецької області та обхвату Краматорська. Гуляйпільський напрямок розцінюється росіянами як такий, за допомогою якого можна захопити більше територій Запорізької області та вийти до міста Запоріжжя. Другорядні напрямки — це Лиманський та Слов’янський», — каже він.

На думку Жданова, Чернігівський напрямок станом на зараз не перебуває під загрозою російського наступу.

«Ми не спостерігаємо формування ударних угруповань на території Брянської області», — резюмує експерт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що, коментуючи можливу мобілізацію в Росії, журналіст Портников розкрив головну «червону лінію» Путіна. На думку публіциста, диктатор Путін побоюється деяких рішень, оскільки вони можуть дестабілізувати ситуацію всередині РФ.

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