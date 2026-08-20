Путін змінює повітряні удари по Україні: експерти ошелешили сценаріями та містами-цілями

Аналітики попередили мешканців низки міст про нові сценарії ракетних обстрілів / © ТСН

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Масована ракетна атака, яку росіяни здійснили по столиці та Київському регіону в ніч проти 20 серпня, вчергове засвідчила, що найближчим часом обстріли, скоріш за все, будуть частими і взагалі жодного переговорного процесу поки не буде. Аналогічну думку в коментарі для ТСН.ua висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

«Обстріли будуть інтенсивними. Без зовнішнього тиску на Путіна ніякого переговорного процесу не буде», — каже Вадим Денисенко, відповідаючи на наше питання про те, чи можлива, на його думку, найближчим часом деескалація.

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Він не виключає, що від основних російських обстрілів страждатимуть Київ і область, Харків, Запоріжжя, Суми, Одеса, Дніпро.

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Крім того, на переконання аналітика, восени буде продовження війни без змін, якщо не зʼявиться нової переговорної коаліції.

Як відомо, найближчими днями не виключається, що Україну на тлі американських зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни може відвідати спецпредставник американського президента Стів Віткофф.

Вадим Денисенко каже, що ймовірний візит Віткоффа навряд чи буде якимось вирішальним.

«Віткофф приїде з символічно-психологічним візитом. Але США не мають реальної можливості натиснути на Путіна так, щоб той змушений був припинити війну», — зазначає аналітик.

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Ракетні удари по Україні: коли можлива наступна атака

Те, що російські ракетні атаки будуть інтенсивними найближчим часом — таку тенденцію прогнозує і військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Крім того, він не виключає, що наступна масштабна атака може статись в районі 24 серпня — коли виповнюється 35 років незалежності України.

На його думку, масштабні обстріли України Росія здатна скоювати з інтервалом орієнтовно у тиждень.

«Але ж ми бачимо, що Росія у червні та в липні досить активно тероризувала південь України дуже дешевими ерзац-ракетами «Бандероль». РФ почала їх частіше використовувати по східним та північним регіонам нашої країни. І безпосередньо по Києву. А напередодні був концентрований наліт на Житомир. Тому треба розглядати «Бандероль» як елемент впливу — або поодинокого, або концентрованого. Наприклад, протягом трьох тижнів липня по Одесі було використано понад 50 «Бандеролей». Ця дешева ерзац-ракета вносить свої корективи до планування ударів. Її можно збивати всіма засобами ППО малого та середнього радіусу дії. Якщо говорити про ракети, які важко перехоплювати, про балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові, надзвукові — то концентрація боєкомплекту можлива протягом тижня», — каже Коваленко.

Війна в Україні та імовірність обстрілу 24 серпня

«Росіяни орієнтуються на різні фетіш-дати. Зараз бачимо, що удар по Києву в ніч на 20 серпня, але це зовсім не нівелює загрозу 24 серпня. Оскільки боєкомплект у росіян є, є можливість перезарядитись та зробити спробу нанести удар. Якщо удар буде заплановано, то він може бути комбінованим — з використанням балістичних, аеробалістичних та інших ракет», — каже Коваленко.

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Водоночас з цим він висловлює думку, що найближчим часом не варто очікувати жодної деескалації бойових дій та повітряних обстрілів.

«Я не бачу зменшення інтенсивності ударів. Ніякої перспективи найближчим часом. Хіба що тільки не буде знищено якесь дуже важливе російське підприємство, яке виробляє ракетну зброю. Але як тільки в Росії зникає та чи інша компонента для виробництва, вона одразу намагається вирішити це питання за допомогою Китаю. Ми дійсно зараз наносимо удари по всім ланцюжкам російського виробництва, але як тільки зникають якісь елементи, РФ знаходить це в Китаї. Ми можемо досягти того, що виробництво буде загальмоване, але поки що не можемо його повністю зупинити», — резюмує Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що відбувається у Києві після атаки РФ (фото). За офіційними даними, є загиблі та багато поранених.

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