Путін знає англійську, але принципово нею не говорить: експертка пояснила чому

Путін та Трамп / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, добре розуміє англійську мову, однак принципово відмовляється говорити нею під час міжнародних зустрічей, використовуючи це як дипломатичний маневр.

Про це розповіла заступниця державного секретаря США (2021–2023 років) Венді Шерман в ексклюзивному документальному фільмі ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого Дому».

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Шерман наголосила, що на переговорах із Путіним США повинні мати власних перекладачів, які відстоюють американські інтереси. Як приклад вона навела чотиригодинну зустріч ексочільника Держдепу Джона Керрі з російським диктатором у Сочі, в якій брала участь особисто.

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«Цей чоловік — справді розумний, дуже хитрий і може справляти надзвичайно гарне враження. Тому варто добре розуміти, що відбувається, і мати поруч із собою людину, яка вільно володіє його мовою — американця, який чітко усвідомлює наші інтереси. Путін, імовірно, добре розуміє англійську, але, як відомо, воліє нею не розмовляти», — зазначила Шерман.

Ексчиновниця також наголосила, що американські посадовці не мають залишатися на переговорах без власних перекладачів, і пригадала подібний випадок із Дональдом Трампом.

«Це насправді екстраординарна ситуація — так само, як було тоді, коли президент Трамп вів переговори з Путіним, а єдиним перекладачем був перекладач самого Путіна. Цього просто не може бути. Таких ситуацій не можна допускати. Можливо, все й може бути цілком чесно і відкрито…», — наголосила колишня заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, захоплення 74-річного Володимира Путіна середньовічною історією стало ідеологічною основою для вторгнення в Україну. Перекручуючи історичні факти, кремлівський диктатор намагається заперечити українську державність та виправдати загарбницьку війну.

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Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере нещодавно заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Олександром Стуббом не читав лекцій про історію слов’ян.

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