Путін знає, що його вб’ють: експерт розповів про нищівну реакцію світу на ядерний удар з боку РФ

Путіну донесли, що місце його перебування відоме і в разі ядерного удару туди теж "прилетить".

На застосування Росією ядерної зброї Захід відповість конвенційною, але сучасною зброєю, та може ліквідувати диктатора Володимира Путіна особисто.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

"Весь західний світ дуже чітко сказав, що реакція на можливий ядерний удар Росії по Україні буде абсолютно нищівною для Росії. Це не буде ядерна зброя. Про це сказали європейці, про це сказали США. Але ці конвенційні новітні види озброєння, які є у країн НАТО, у США, у країн Європи, знищать російську армію на українській території, знищать Чорноморський флот", – повідомив експерт.

"Ну, і за інформацією від різних інсайдерів та експертів, Путіну донесли, що він під контролем, будуть знати, де він знаходиться. І там, де він буде знаходитись, туди також "прилетить", – зазначив Васильєв.

Він також звернув увагу на те, що весь західний світ ще більше згуртувався навколо України та навколо необхідної їй допомоги.

"Більше того, якщо ми подивимося на східний світ, який Путін і офіційна РФ вважає своїми партнерами, то всі ми бачили звинувачувальні заяви від Китаю та Індії. Вони також звинувачують Кремль", – додав політичний експерт.

Як світ відреагує на ядерний удар Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та поросійських військах на території України.

Американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена і це матиме негативні наслідки для самого Путіна.

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