Путін знову “вмер”: що відбувається в Росії і чому диктатора вкотре хоронять

Кремлівського диктатора Володимира Путіна знову похоронили в Росії, чутки про його смерть поширили кілька людей. Кажуть, назріває державний переворот.

Що відбувається в РФ, чому Путіна вкотре хоронять і як далі можуть розвиватися події, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Путін вмер?

Надвечір 26 жовтня мережу облетіла новина — Telegram-канал “Генерал СВР” повідомив, що “Путін всьо”, а в Росії нібито починається переворот.

Скриншот / Telegram

Хто керує замість Путіна?

Ноунейм повідомляв, що інформація під сімома замками, що навіть лікарів зачинили в кімнаті з трупом диктатора, а всі вказівки віддає секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев.



“Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина, это государственный переворот”, — йдеться у повідомленні.

Невідомий розповів деталі “смерті” Путіна

Але на цьому епопея з “трупом” Путіна не скінчилась. Вже на ранок невідомий “Генерал СВР” в подробицях розповів, що коїлося в резиденції. Каже, Путіну стало зовсім погано в другій половині дня, а о 20:00 серце тирана стало, його реанімували-реанімували, але марно.

Скриншот / Telegram

Медики, які намагалися врятувати диктатора, тепер нібито сидять з його трупом, а чи житимуть самі, точніше чи їм дозволять жити — велике питання.

Цікаво те, що офіційно, звісно ж, про смерть Путіна ні пари з вуст. За так званим двійником навпаки посилили охорону, чи дадуть йому життя — теж не факт, але виявляється, до смерті Путіна готувалися, але трохи прогадали з датами.

Що кажуть офіційні джерела?

Досі ніхто з офіційних осіб смерть Путіна не визнав, але Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ назвав це “черговою качкою”.

І нагадаємо, що 17 жовтня Путін (чи його двійник/трійник) засвітився в Китаї на зустрічі з Сі Цзіньпіном, ще й Орбана туди притягнули.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / Associated Press

В Telegram-каналі Кремля відео з Путіним спиливало буквально 26 жовтня. Там демонстрували як кремлівський диктатор проводить нараду з питань розвитку ракетно-космічної галузі.

®️#Россия #Путин: Президент проводит совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли



«Речь пойдёт о том, чтобы на основе наших собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты pic.twitter.com/WwXoND1ZEk — worldnews24ru (@worldnews24ru1) October 27, 2023

Що думають про новину російські аналітики?

Власне у смерть російського диктатора не вірять і російські аналітики. Зокрема, Ольга Курносова у коментарі TSN.UA зауважила, що вкид про смерть Путіна швидше за все робить сам Кремль.

А роблять це для того, припускає, щоб примусити Україну врешті сісти за стіл перемовин.

Що кажуть в Україні?

Висловлюються на цю тему і українські журналісти. Віктор Шлінчак теж схиляється до того, що усе це добре продумані “продєлкі” Кремля з двома сценаріями розвитку подій.

“Розкручування “генералами СВР” теми “смерті Путіна” можна пояснити хіба що іграми в оточенні, з витісненням звідти Патрушева, яккий ніби-то “розпоряджається тілом” з подальшим відслідковуванням реакцій силовиків — хто “дьорнеться” на цей фейк. Може бути і інший сценарій — “воскресіння Путіна”. Тобто піднесення його до лику святих за життя. Для “росіянського” “глибинного народу”, який вірить в конспірологію, “брєдні” Гундяєва і унікальність власної цивілізації — це саме те, що треба”, — зазначив журналіст.

Смерть Путіна означатиме кінець війни?

Про те, що путін вмер, не дуже вірить і антикризовий радник голови офісу Президента Михайло Подоляк. В ефірі телемарафону “Єдині новини” він закликав українців не жити в ілюзіях, що смерть Путіна буде означати кінець війни.

Що зміниться після смерті Путіна?

Подоляк також зазначив, навіть якщо диктатор і справді помре, то так звані “вежі Кремля” будуть “чубитися” між собою, конкуруючи за владу та вбиваючи один одного.

Приховати смерть диктатора не вийде

Про те, що почнеться найжорстокіша боротьба за владу каже і російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Власне це і стане головною ознакою того, що справжнього Путіна немає в живих. Бо приховати таку боротьбу не вийде.

Меми про смерть Путіна

Мережа вибухнула мемами з приводу ймовірної смерті Путіна. Мовляв смерть з косою вже на місці, а Путін ще ні.

Жартують і про те, у які ще дні будуть повідомляти про смерть диктатора.

А де ж тіло Путіна?

Тим часом той самий невідомий “Генерал СВР” продовжує спамити новими подробицями про “смерть” Путіна. Мовляв, щоб труп не засмердівся, його спустили в морозильну камеру.

Скриншот / Telegram

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПУТІН ПОМЕР, але це не точно! В Росії поховали тирана: всі подробиці!

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