Путін припустився двох великих стратегічних помилок: Столтенберг пояснив, яких саме

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, яку науку винесли країни – члени Альянсу за останній рік повномасштабної агресії Росії.

Найголовніший урок у тому, що ми мусимо триматися разом, аби протистояти Росії і підтримувати Україну.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

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Столтенберг наголосив, що президент Путін припустився двох великих стратегічних помилок, коли вирішив вторгнутися до України.

"Перша і найважливіша (помилка – ред.) - в тому, що він абсолютно недооцінив силу, хоробрість, завзятість українського народу, українського політичного керівництва і, звісно ж, українських Збройних сил. Інший великий стратегічний прорахунок президента Путіна - він так само недооцінив НАТО та наших партнерів, нашу рішучість та готовність допомагати Україні, запроваджувати економічні санкції, а також військовими та економічними засобами допомагати Україні. І ми справді розуміємо, що це важливо для українців, але так само важливо для всіх держав-членів Альянсу. Бо якщо президент Путін переможе - це буде трагедія для України, і дуже небезпечно для нас. Оскільки наука, яку із цього винесе він - це те, що за допомогою грубої військової сили можна досягти своїх цілей. І це зробить набагато вразливішим НАТО та його окремих членів. Ось чому ми допомагаємо Україні", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, Генсек НАТО зробив свій прогноз стосовно того, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян з території України до кордонів 1991 року військовим шляхом.

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