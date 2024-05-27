Путін, зустрічай дрони: українські БпЛА здійснили атаку на РФ, але цього разу не по НПЗ і летовищах

В ніч проти 27 травня українські дрони здійснили атаку на РФ. ЗМІ пишуть, що це робота ГУР, але цього разу ціллю стали не НПЗ і навіть не ворожі летовища, а дещо значно цікавіше. Кажуть, завітали дрони і в гості до самого очільника Кремля Путіна.

Куди саме влучили дрони, чому ці прильоти знаменують нову фазу у війні та чи справді українські БПЛА вже на задньому дворі Путіна, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Зухвала атака ГУР

Такої зухвалості від українських розвідників Путін точно не очікував! За даними російських ЗМІ, в ніч проти 27 травня невідомі добрі дрони були помічені над Краснодарським краєм і летіли точнісінько в бік усім відомого палацу Путіна у Геленджику! Але те, що спочатку могло здатися фейком чи маніпуляцією, дуже скоро підтвердилось. Зізнався навіть губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы."

Росіяни спалилися

Ну, а тут уже приховати правди не вдасться. Хоч ні відео, ні фотопідтвердження поки що немає, логічно припустити, що летіли дрони саме до Путіна, так би мовити вирішити “квартирне питання”.

Уламки БПЛА, як стверджують росіяни, впали у селі Криниця, де розташовані виноградники та виноробня, які можуть належати до резиденції, а хутір Джанхот взагалі розташований впритул до путінської дачі. Підтверджує цю здогадку й інший нюанс. Кондратьєв проговорився, що об’єкт, куди влучили уламки, “недобудований”. Нагадаю, російським опозиціонерам з проЄкту ФБК померлого у в’язниці Олексія Навального на початку травня вдалося отримати відео та фото інтер’єрів палацу Путіна, який після кількох років реконструкції саме був на фінальній стадії будівництва.

До того ж, опозиціонери також стверджують, що путінська південна резиденція - один із найбільш захищених об’єктів у РФ! На жаль, Путіна там в цей час не було. Кремлівський диктатор наразі перебуває з візитом до Узбекістану.

Але це далеко не всі гарні новини! За даними джерел "Української правди" у ГУР, дрони Головного управління розвідки побили черговий рекорд!

26 травня українські пташки долетіли аж до Орська в Оренбурзькій області. Це місто, яке не так давно було затоплене через весняні паводки, розташоване аж під Казахстаном, а це близько 1800 кілометрів від України. Що ж там знайшли українські розвідники? Черговий НПЗ, паливну базу чи аеродром? Ні, ціллю була надпотужна російська надгоризонтна РЛС "Воронеж-М". Це, вважайте очі російського війська. Цю махіну розробили, ще в СРСР, щоб бачити та виявляти ворожі балістичні ракети, на тисячі кілометрів уперед. Україна уже вдарила по одній із таких в Армавірі в Краснодарському краї.

Фахівці видання Defence Express припустили, якщо враження станції підтвердиться – це означатиме втрату Росією половини усіх РЛС на одному з напрямків.

"Таким чином, якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь-південний схід."

А підтвердження цьому вже є. Проєкт “Схеми” Радіо Свобода виклав фото станції РЛС зі супутника до та після удару. Якість тут не дуже, але наслідки видно. Але чи справна РЛС – не відомо.

На жаль, як пишуть журналісти, ця станція не дивиться в бік України, натомість чергувала і могла фіксувати проліт балістики у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом – це спостереження за Китаєм, а також І ндією та Пакистаном. Також ця РЛС може виявляти потенційні можливі пускові райони в Індійському океані. Але вражає й інший аспект.

Цей удар другий – тож знищення ворожих надпотужних РЛС, які призначені для виявлення балістичних ракет міжконтинентальної та середньої дальності та входять у російську систему попередження про ракетний напад, стає доброю звичкою, а можливо і стратегією Сил оборони. Ці зміни відмітив і російський опозиціонер Леонід Невзлін. На його думку, ці удари ЗСУ ставлять під сумнів путінські погрози ядерною зброєю.

Нагадаємо, парламентська асамблея НАТО заявила про необхідність дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю по військових цілях у РФ.

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