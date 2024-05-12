Путін перемішав павуків у банці: новий міністр оборони РФ, а Шойгу – тепер начальник Медвєдєва

Путін вирішив здійснити низку кадрових перестановок.ТСН.ua розбирався – кого, куди і навіщо призначає диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку кадрових перестановок. Напевно, найгуніша – звільнення міністра оборони Шойгу і призначення його на посаду замість Патрушева.

ТСН.ua розбирався в тонкощах кадрових перестановок.

Чому Путін взявся "тасувати карти"

Хоча і путінська Росія – авторитарний режим, та диктатор Путін любить інколи "гратися" у демократію. Тому 7 травня після інавгурації Путіна прем'єр Мішустін підписав розпорядження про складання повноважень уряду. Згодом Путін вніс до Держдуми подання щодо кандидатури Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра.

Формально у Росії президент подає кандидатури лише міністрів силових відомств та міністра закордонних справ. Хоча смішно навіть припустити, що інші кандидатури міністрів були подані без згоди диктатора.

За що "перепало" Шойгу

Сергій Шойгу – багаторічний соратник Путіна. Від 2012 року він перебуває на посаді міністра оборони, а до цього 18 років очолював російське Міністерство надзвичайних ситуацій.

Вважалося, що диктатор навіть товаришує з Шойгу, адже нерідко "парочка" з'являлася перед камерами пропагандистів на природі, полюванні чи риболовлі.

Фото: Фото з відкритих джерел

Путін і Шойгу на риболовлі / Архівні фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення Путін регулярно зазнавав "критики" (ну наскільки в РФ можна критикувати "першого") від табору Z-патріотів за відмову звільнити Шойгу після того, як план "2-3 тижні" зазнав краху.

Після заколоту Пригожина в червні 2023 року про звільнення Шойгу в РФ уже говорили на повному серйозі і навіть знайшли йому заміну – колишнього охоронця Путіна, а нині губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Нібито саме Дюмін домовився з Пригожиним зупинити марш на Москву, а головною вимогою глави ПВК "Вагнера" нібито стала саме відставка міністра оборони. Проте, як виявилося, Путін і не збирався виконувати обіцяне, а просто ліквідував Пригожина.

Олексій Дюмін, якому марно "пророчили" пост міністра оборони РФ / Фото: Вікіпедія

Тому інфохвиля із звільненням Шойгу стихла і він ще майже перебував на своїй посаді. Проте недавно над здавалося б незмінним міністром оборони РФ почали згущатися хмари. за звинуваченням у отриманні хабара розміром 1 млрд рублів було арештовано заступника Шойгу, мільйонера Тимура Іванова, що відповідав за державні закупівлі та капітальне будівництво.

Затриманий заступник міністра оборони Іванов / Фото: tass.ru

Керівник Офісу президента України Михайло Подоляк ще два тижні тому припустив, що Шойгу стане "наступним" після затримання його заступника.

На думку аналітиків ISW, Путін хоче покарати Шойгу за нездатність досягти цілей у війні в Україні і зменшити його вплив.

Нова посада Шойгу і звільнення Патрушева

Сергія Шойгу диктатор перевів на посаду секретаря Радбезу РФ. На цій посаді тувинець займе місце звільненого з посади Миколи Патрушева.

За словами речника диктатора Дмитр Пєскова, Шойгу на посаді секретаря Ради безпеки одночасно буде заступником Путіна у Військово-промисловій комісії, а також очолить Федеральну службу з військово-технічного співробітництва (ФСВТС).

"І ви вже знаєте – раніше це вже теж було повідомлено, – з міністерства оборони під президента виводиться ФСВТС. І її роботу також очолить і куруватиме Сергій Шойгу", – Пєсков.

Пєсков запевнив, що Шойгу продовжить працювати "в цій галузі, яку він добре знає", адже він "глибоко занурений у цю роботу, чудово знає темпи виробництва військово-промислової продукції по конкретних підприємствах, часто відвідує ці підприємства".

Крім того, Пєсков заявив, що Валерій Герасимов залишиться начальником генштабу ЗС РФ.

Валерій Герасимов / Фото: Associated Press

В Росії головою Ради безпеки вважається Володимир Путін, а секретар, тобто тепер Сергій Шойгу – виконавчим керівником. При цьому заступник голови Радбезу, скандально відомий "погрожувач" на п'яну голову Дмитро Медведєв, за даними росЗМІ, підпорядковується безпосередньо Путінові.

Путін, Медвєдєв і Патрушев

А куди ж подінеться колишній бос Путіна

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Микола Патрушев – ще той "чекіст". Патрушев навіть колись був начальником Путіна. А коли останній став премʼєром, ще до президентства, то рекомендував Патрушева на пост очільника ФСБ. До речі, через місяць після його призначення, у вересні 1999 року, стався відомий теракт – підриви будинків на Каширському шосе. Існує версія и про причетність до теракту голови ФСБ РФ та Володимира Путіна.

Патрушев очолював ФСБ до 2008 року, а потім зайняв пост секретаря Ради безпеки РФ, на якій і перебував до цього часу.

В указі Путіна сказано, що Патрушева "звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу". Про яку саму роботу йдеться, в РФ обіцяють повідомити згодом.

Микола Патрушев / Фото: Associated Press

Миколу Патрушева називали то конкурентом Путіна і потенційним заколотником, що може скинути главу Кремля з "трону", то найближчим соратником. Була версія, що новим очільником Кремля може стати навіть не сам Патрушев, а його син Дмитро, який, до речі, отримав підвищення.

З міністра сільського господарства Патрушев-молодший "доріс" до посади віцепрем'єра.

Дмитро Патрушев / Фото: Associated Press

Хто стане новим міністром оборони РФ

Новим міністром оборони Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова, який до відставки кабінету міністрів РФ обіймав посаду першого віце-прем'єра. Формально його кандидатуру розгляне Рада Федерації РФ 13-14 травня, але смішно навіть припустити, що очільника Ради, зрадниця свого народу Валентина Матвієнко заперечить щось Путіну.

Як пише російська служба "Радіо Свободи", Бєлоусова називали куратором економічного блоку в уряді. ЗМІ повідомляли про його нібито конфлікти з економічними міністерствами та Центробанком. За інформацією видання, Бєлоусов – спадковий економіст. Його батько брав участь у розробці Косигінської реформи, яка намагалася запровадити у радянську економіку елементи ринкових механізмів.

Бєлоусов також був міністром економічного розвитку Росії у 2012–2013 роках, а з 2013 до 2020 був помічником президента РФ.

Путін і Бєлоусов у 2016 році / Фото: ТАСС

З 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав. Зокрема, Японії, Канади, Великої Британії та Австралії.

За словами Пєскова, Путін вирішив призначити Бєлоусова, який є цивільним, через "необхідність впровадження інновацій" та необхідність "вписати економіку силового блоку в економіку країни, щоб вона відповідала динаміці моменту".

Андрій Білоусов / Фото: Фото з відкритих джерел

Решта "кадрів" – на своїх місцях

В інших відомствах силового блоку уряду РФ змін немає – Путін планує перепризначити глав міністерств на свої посади.

"сумна конячка" Сергій Лавров може повеселішати – він залишається міністром закордонних справ;

Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Костянтин Чуйченко – голова Мін'юсту;

Володимир Колокольцев – голова МВС;

Олександр Куренков – голова МНС;

Олександр Бортніков – директор ФСБ;

Сергій Наришкін – голова Служби зовнішньої розвідки РФ;

Віктор Золотов – керівник Росгварії.