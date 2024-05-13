Путін звільнив Шойгу: які є “підводні камені” і що зміниться на полі бою

Зірка Сергія Шойгу, який обіймав державні посади в РФ з 1991 року, згасла одразу після невдалого початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді російська армія виявилася погано підготовленою і набагато менш модернізованою, ніж стверджував Шойгу. 12 років на посаді міністра оборони позаду. 68-річний Шойгу, близький друг диктатора Путіна, з яким він щоліта ходить в походи в тайгу, був звільнений від своїх обов'язків у неділю, 12 травня.

Чому Путін звільнив Шойгу і чи варто після цього очікувати суттєвих змін на фронті, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Звільнив чи “відсунув убік”?

12 травня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив призначити нового міністра оборони замість Сергія Шойгу. Очільник Кремля запропонував кандидатуру Андрія Бєлоусова.

Варто зазначити, що до цього часу 65-річний Андрій Бєлоусов обіймав посаду першого заступника голови уряду країни-агресорки. На цю посаду його було призначено у січні 2020 року.

Андрій Білоусов та Михайло Мішустін / Фото: Уряд РФ

Натомість Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ. На цій посаді він займе місце звільненого з посади Миколи Патрушева — якого називали конкурентом Путіна і потенційним заколотником, який може скинути кремлівського диктатора “трону”.

Навіщо Путін звільнив Шойгу

Заміна російського міністра оборони Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова пов'язана з високим рівнем корупції у відомстві. Це також свідчить про підготовку Кремлем до затяжної війни проти України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Володимир Путін і Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

Аналітики нагадують, що Бєлоусов перебував на посаді міністра економіки у федеральному уряді близько десяти років. Тоді він брав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі оборонного промислового комплексу та безпілотників. Це підготувало його до керівництва апаратом Міноборони РФ, який перебуває в скрутному становищі.

В ISW також звертають увагу, що оборонне відомство під керівництвом Шойгу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною нищівною критикою з боку російських воєнних оглядачів.

“Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього позитивні стосунки з Путіним. Бєлоусов зустрічався з диктатором у листопаді 2023 року, щоб обговорити оборонні проєкти і технологічне співробітництво, а також говорив із Путіним про проблеми у російському виробництві безпілотників”, — йдеться у повідомленні.

“Путін розраховує, що Бєлоусов використає свій досвід роботи на цивільній державній посаді для поєднання федеральної економічної політики з програмою Міноборони Росії і, таким чином, більш повно мобілізує російський ОПК у більшому і довгостроковому масштабі та інтегрує його з внутрішньою економічною політикою. Ці зусилля створюють умови для повнішої економічної мобілізації, що свідчить про продовження підготовки Кремлем до затяжної війни в Україні”, — зазначають в ISW.

Путін готується до затяжної війни

Всі кадрові переміщення в Росії свідчать про підготовку РФ до довготривалої війни і про жодні мирні переговори не йдеться. Про це заявив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі телемарафону.

Володимир Путін і Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

“На даному етапі ще не зрозуміло, де Патрушев опиниться. Але стосовно конкретно Бєлоусова, то це сигнал, що Росія і далі переводить свою економіку на військові рейки та хоче вирішити великі проблеми з корупцією, з певними державними замовленнями в рамках Міністерства оборони”, — сказав він.

За словами експерта, Бєлоусов — людина, яка наближена до Путіна.

“Це сигнал, що Росія готується до довготривалої війни. Це не є позитивним для нас сигналом, але ми маємо до цього бути готовими. Плюс переведення Шойгу зараз до Радбезу РФ дає йому можливості координувати безпековий блок, що також говорить про посилення військової складової в роботі РФ. І це, до речі, є великим сигналом, що насправді РФ жодним чином не планує проведення якихось мирних перемовин. Вони готуються до довготривалої масштабної війни”, — наголосив Чаленко.

На його думку, для Шойгу переведення на посаду секретаря Ради безпеки РФ не є своєрідним засланням, бо російський Радбез має вплив.

“Ми бачили силу Патрушева останні декілька років, коли він був на відповідній посаді”, — наголосив експерт. Разом з тим, додав експерт, корупційний шлейф Шойгу просто так не минеться і буде “давити” на нього в подальшому.

Чи варто очікувати змін на фронті

Про заміну Шойгу говорили вже давно, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Сергій Шойгу / Фото: Associated Press

Зокрема, експерт нагадав про претензії вже покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина щодо репутаційних втрат до Шойгу та Герасимова та про корупційні скандали в Міноборони, які почали вилазити назовні в Росії.

“Протягом минулого тижня навіть було здійснено кілька інформаційних вкидів про те, що замість Шойгу буде призначено Суровікіна, який нібито спеціально заради цього повертається до Росії. Але щодо відправленого на заслання генерала інформація не підтвердилася від слова зовсім. Замість Сергія Шойгу поставили близького друга Путіна, економіста Андрія Бєлоусова”, — пише експерт.

На думку Коваленка, заміна Сергія Шойгу на економіста Андрія Бєлоусова матиме для України більше позитиву, ніж навпаки. Він каже, що все залежить лише від двох факторів.

Перший — чи буде Бєлоусов зайнятий реформуванням і оптимізацією МО РФ в умовах війни на виснаження, що для нас було б вкрай негативним.

Другий — чи буде Бєлоусов свої знання та вміння спрямовувати на те, щоб вдало, більш філігранно і в куди більших обсягах розкрадати військовий бюджет, “що для нас було б просто ідеально”.

“У будь-якому разі кардинальних, революційних змін у російській військовій машині найближчим часом не передбачається. Проржавілий механізм сам себе не полагодить, скільки місцями не міняй водія”, — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав детальніше про кадрові перестановки, які 12 травня здійснив Путін.

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