Путін звинуватив Україну у теракті: гучна відповідь Зеленського і реакція Заходу

Путін і Зеленський буквально зійшлись у новому "публічному двобої" навколо стрілянини у підмосковному "Крокус Сіті Хол".

Кремлівський диктатор настирливо звинувачує Україну Зеленський же за словом до кишені не ліз і назвав Путіна "хворою істотою". Про деталі публічної перепалки, а також криваві ігрища кремлівської пропаганди на крові власних громадян йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Одразу після теракту у підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Хол” з Кремля дали команду "фас" своїм пропагандистам-посіпакам. Російські псевдожурналісти, а насправді спеціалісти з залякування та фейків, як то Симоньян та Соловйов, почали закидувати росіян, та й увесь світ, нісенітницями про нібито причетність України до теракту.

Не зупинили їх навіть викривальні зізнання західних розвідок та й врешті решт зізнання реальних винуватців та замовників різанини – терористичного ісламістського угрупування "Ісламська держава".

Але вони це роблять явно не просто так, а за командою Путіна. 25 березня той визнав, що вбивали бойовики, утім все-таки приплів туди Україну.

А вже 26 березня маховик пропаганди підхопили і найвпливовіші російські чиновники, які разом з ним уже більше 20 років правлять в РФ. Йдеться про секретаря ради нацбезпеки РФ Миколи Патрушева та директора ФСБ Олександра Бортникова.

Знову ж таки, попри заяви західних політиків та попередження від США про небезпеку терактів і самовикривальне зізнання у скоєному від ІДІЛ, росіяни продовжують наполягати, що у бійні в підмосковному "Крокусі" винна Україна. І ці звинувачення уже прямі.

Після Патрушева, якого вважають другою за впливовістю людиною в Росії, хвилю брехні “осідлав” той, хто, насправді, за логікою здорової людини, мав убезпечити власних громадян від терактів – директор ФСБ Олександр Бортников. Але його, як і псевдожурналіста який задавав йому питання, більше цікавить кров. У всьому той звинувачує СБУ та ГУР.

Що ще можна було очікувати від путінський посіпак? Та нічого. Утім у Кремлі таки визнали, що про теракт їм повідомили із Заходу. Кажуть, зробили все, щоб не допустити кровопролиття, а інформація від Штатів не підтвердилася.

Російські спецслужби зроблять все, щоб подібна бійня повторилась. Про це у своєму Телеграм написав відомий український військовий експерт Олександр Коваленко. Оглядач вважає, що через “інформаційну повістку” Кремля, ІДІЛ захоче знову організувати теракт на Росії. А Путін і не проти.

Лукашенко проговорився

До того ж, Путіна та його шайку 26 березня раптово викрив їхній дружбан Лукашенко. Нагадаємо, що основна “зачіпка” росіян, яку вони видають за український слід, це нібито спроба терористів дістатися українського кордону. Насправді, реальність була трохи іншою.

"Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", – сказав Лукашенко.

До речі, автівка на якій терористи приїхали до “Крокуса” напередодні теракту була на білоруських номерах.

Гучна заява Зеленського

Утім витерпіти такі пусті звинувачення не міг би жоден голова держави, тож не змовчав і Володимир Зеленський! Путіну дісталося сповна.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", – наголосив Зеленський.

Коментар німецького журналіста

Здоровий глузд - це звісно добре, але Кремлю “вдасться” переконати звичайних росіян в причетності України до теракту, впевнений заступник головного редактора німецького видання Bild. Каже, росіяни “хочуть” вірити своєму кривавому царю.

"Я ще пам'ятаю часи приблизно близько 2010 року, коли багато хто думав, що соцмережі зроблять людей розумнішими і диктатурам доведеться туго. А брехня та пропаганда, як зараз від Путіна про те, що насправді за терактом якимось чином стояла Україна, стане навряд чи можливою. Але те, що відбувається навколо теракту ІДІЛ у Москві, та багато іншого за останні роки, показує, що пропаганда працює краще, ніж будь-коли. Люди в Росії хочуть вірити, що їм кажуть. А частиною цього завжди є ненависть до українців", – зазначив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Наслідки для України

Які ж це може мати наслідки для України? Насправді, наразі на це питання точної відповіді немає. У ЗМІ припускають, що Путін може використати це як привід для нової масштабної мобілізації в РФ і оголосити новий наступ на якомусь з напрямків фронту.

У ГУР же ще 22 березня, у день теракту під російською столицею, заявили, що Путін скористається моментом, щоб звинуватити у цьому Україну та дискредитувати її на весь світ.

На щастя, поки жодна з країн окрім РФ, не підтримала російські нісенітниці про "український слід", а наші союзники взагалі відкинули цей сценарій навіть раніше, ніж Путін встиг про нього заговорити.

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“ПУТІН - ХВОРА І ЦИНІЧНА ІСТОТА!” Зеленський емоційно відреагував на маячню очільника Кремля!