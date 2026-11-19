Низка українців позивались особисто до Путіна з вимогами компенсувати збитки / © ТСН

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В Україні фізичні особи та бізнес за майже 5 років повномасштабного вторгнення російських військ подали декілька позовів до судів особисто на російського диктатора Володимира Путіна та Росію і вимагають відшкодування збитків, завданих внаслідок ракетних та дронових ударів. Відповідна інформація міститься на офіційному вебпорталі судової гілки влади «Судова влада України».

Як з’ясував ТСН.ua, у частині позовів відповідачем зазначений Путін, у решті — Росія. Як саме українці вимагають покарати очільника Кремля та РФ і якими є перспективи у таких позовів — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли адвокати, котрі знаються на відповідному законодавстві.

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Як виявилося, після початку повномасштабного вторгнення одним з перших до суду звернувся мешканець Волинської області. На вебпорталі «Судова влада України» зазначено, що мешканець Луцька, пенсіонер Степан Р. звернувся до Луцького міськрайонного суду з вимогою покарати Путіна найвищою мірою (таким в Україні є довічне ув’язнення — Ред.) через те, що очільник Кремля вчинив військові злочини проти громадян України. Зазначається, що розгляд справи відбувся у березні 2022 року. Суддя винесла ухвалу, де позивачеві серед іншого роз’яснили наступне: «Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 186ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Здійснивши аналіз змісту заявлених позовних вимог, приходжу до висновку про відмову у відкритті провадження, оскільки, подана позовна заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства».

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У коментарі для ТСН.ua позивач Степан Р. повідомив, що подав позов у перші дні повномасштабного вторгнення через те, що «Путін є не просто військовим злочинцем, а вбивцею людей та терористом».

«Я вимагав для нього найвищої міри покарання», — емоційно сказав нам пан Степан.

За словами лучанина, після відмови він більше не позивався.

Але, як з’ясувалося, нещодавно, на початку листопада, наприклад, господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення стягнути на користь позивача (на користь одного з українських виробників морозива) понад 62 млн. 690 тис. гривень з Російської Федерації в особі мін’юсту РФ. У рішенні суду зазначено: «Позовні вимоги обґрунтовані тим, що внаслідок ракетного удару Російської Федерації по цивільній інфраструктурі, складським приміщенням позивача належне позивачу обладнання цеху приймання і переробки молока було повністю знищено».

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Також у рішенні суду йдеться про те, що позивач був вимушений витратити близько 100 тис. грн на правову допомогу.

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Це підприємство — далеко не єдине, яке звернулося до судів з вимогою стягнути з вищого російського керівництва компенсації за знищене майно.

«Це (подання аналогічних позовів — Ред.) почалося в 2014 році, тоді, коли почалася війна», — розповів в коментарі для ТСН.ua адвокат Микола Голодняк, який представляє інтереси деяких українських підприємств, котрим Росія через свою агресію завдала збитків.

Та продовжив: «Тоді я з колегою-однодумцем подали заяви про злочин відносно Путіна. Згодом отримали відповідь, що це вирішується дипломатичним шляхом і кримінальне провадження не відкривається. Справа у тому, що до нас звертались ті, хто виїхав з окупованого Криму і з частини Донецької області. У клієнтів в Криму був готель та ресторан, які були «націоналізовані» Росією. Спочатку ми звернулися до суду загальної юрисдикції у Києві, де отримали відмову, відповідачем зазначали РФ та Путіна. Адресою підсудності визначили тоді діюче посольство РФ. Вони отримували повістки, виклики, але не з’являлися. Нам було відмовлено та повідомлено, що це не вирішується у такий спосіб. Клієнти відмовилися позиватися далі, оскільки це означало витрати на судовий збір, відправку документів за кордон та послуги адвокатів».

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За словами Голодняка, у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, за правовою допомогою звернулися українці, підприємства яких на території Херсонської області були зруйновані вщент внаслідок нової російської агресії.

«Підприємство раніше брало кредити, щоб налагодити виробництво та закупити обладнання. Сума кредиту — 1 мільйон доларів під заставу. До речі, найближче засідання — наступного тижня в Одесі. Підприємство було на окупованій території, здійснили релокацію, переїхали на Київщину, знову взяли кредити, знову все заново…Ми подали позови. Один з них господарським судом Одеської області задоволено частково, у розмірі 11 мільйонів 500 тис. гривень. Це не покриває витрат, які були фактично. Звернулися до апеляційної інстанції, чекаємо на рішення, оскільки господарський суд не задовольнив витрати навіть на правову допомогу. Не кажучи вже про те, що згідно вимог ми відправляли 5 коробок з документами до посольства РФ у Польщі. Було витрачено близько 19 тис. грн. Чи був зазначений відповідачем Путін, який розпочав війну? Був. Але нам відмовили у цьому з формулюванням, що це питання вирішується дипломатичним шляхом. Тобто якщо враховувати історію права, то голови держав в даному випадку не можуть бути відповідачами», — розповів адвокат.

Резюмуючи, Микола Голодняк риторично відповів: «РФ грає проти нас на шахівниці у баскетбол. А ми досі намагаємося грати у шахи. Україна фактично виконує міжнародні угоди, норми конвенцій. Україна, на щастя або на жаль, тут складно сказати, але чітко регламентує, хто може бути відповідачем. Тому поки Верховний суд не зробить якесь узагальнення — ми не будемо отримувати бажаного результату для позивачів. Щодо позивачів — більшість моїх клієнтів, які постраждали та втратили майно на суму більше 50 мільйонів доларів, вони, звісно, розраховують на репарації після закінчення війни».

Війна в Україні: хто та через що може позиватись до Путіна

«Щодо особистих судових позовів до голови окремої держави і зокрема Путіна — тут є багато питань, оскільки вони користуються дипломатичним імунітетом», — каже адвокатка Марина Бекало.

І продовжує: «Є велике питання щодо процедури відшкодування завданої шкоди. Навіть у разі задоволення позову є дуже багато питань щодо виконання такого рішення. У нас, у України, зараз немає жодних взаємовідносин з РФ. З юридичної точки зору кожна особа може звернутися до суду, а наскільки буде успішним результат для неї — у мене виникає багато сумнівів».

При цьому Марина Бекало зауважує, при цьому зараз вже запускається механізм фіксації збитків.

«Станом на сьогодні поки фізичного механізму стягнення збитків (саме стягнення з Росії — Ред.) немає, але він розробляється. Я підтримую думку про те, що за допомогою «Дії» кожна фізична особа або юридична особа має право подати документи з визначенням суми завданої шкоди. Думаю, що у майбутньому, коли запрацює цей механізм, за рахунок арештованих по всьому світу активів Росії, можливо отримати відшкодування. Система все це приймає, аналізує і коли міжнародний Реєстр збитків розробить механізм, стане відомо більш детально про фактичне стягнення компенсації».

Крім цього, як зазначено на вебпорталі «Судова влада України», наприклад, Печерський райсуд Києва, який розглядав справу за позовом одного з українських підприємств, яке також зазнало збитків внаслідок російської агресії, неодноразово, 4 рази, викликав Путіна на судові засідання. Стільки ж його викликав Оболонський суд столиці. На цьому інтернет-ресурсі навіть містяться офіційні виклики до суду. У таких оголошеннях стандартно серед іншого зазначено: «У разі неявки в судове засідання особи, яка викликається, така особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки».

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