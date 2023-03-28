Путіна викрили у брехні про нові танки для армії Росії: подробиці

Росія не зможе виготовити та модернізувати понад 1600 танків в найближчі роки, незважаючи на відповідну обіцянку президента РФ Володимира Путіна. Серійне виробництво танків в РФ на сьогоднішній день відсутнє.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Військово-промисловий комплекс РФ сьогодні - це в першу чергу ремонтна база. Це не виробництво, а ремонт, відновлення та обмежена модернізація. Російський ВПК деградував десятки років. Були піар-кампанії, що вони виробляють озброєння, яке "не має аналогів у світі". Це спадок від Радянського Союзу, який вони модернізували, перефарбували. Казати, що в них сьогодні є можливості виробляти 1500-1600 танків - ні", - наголосив експерт.

За його словами, в найкращі часи російський ВПК надавав армії 160-300 танків на рік.

"Але це були модернізовані танки, які знімалися з консервації і відновлювалися. Або це були танки, які вже були у використанні у складі танкових підрозділів, і їх модернізували. Це танки Т-72Б3, Т-80БВМ, навіть Т-90М "Прорив". Все це знаходилось у складі армії, нічого нового не вироблялося. Серійне виробництво російських танків Т-72 і Т-80 зупинилося у 1998 році. Серійне виробництво танків Т-90 зупинилося у 2011 році. На сьогодні серійне виробництво танків відсутнє", - заявив Коваленко.

Військовий експерт нагадав, що серед російських підрозділів ще у 2022 році почали з'являтися танки Т-62, які не вироблялися з 1975 року.

"А зараз ми спостерігаємо ешелони Т-54, Т-55, які були прийняті на озброєння у 1946 році. Тобто, зараз йде мова не про виробництво нових 1600 танків, а про розконсервацію старих радянських", - пояснив він.

Коваленко додав, що російська пропаганда намагається вихваляти застарілі радянські танки, нібито американські Abrams - "ніщо у порівнянні зі сталінською силою і якістю".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про плани за три роки виготовити та модернізувати понад 1600 танків - щоб російських танків було утричі більше, ніж у ЗСУ.

Раніше група розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія почала відправляти на війну проти України танки Т-54/55.

Аналітики від своїх джерел отримали фото, як Росія перекидає бронетехніку з Далекого Сходу. Також у Мережу потрапило відповідне відео з застарілою радянською технікою.

На початку лютого моніторингова група Oryx повідомила, що за час повномасштабнго вторгнення Росія втратила щонайменше 1000 танків.

Своєю чергою, Генштаб Збройних сил України станом на 24 березня оцінює втрати армії РФ у 3602 танки і 6966 бойових броньованих машин.

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