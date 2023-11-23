Путінізація угорської політики: фанат Кремля Орбан зібрався блокувати військову допомогу та вступ України до ЄС

Не встигла Єврокомісія (ЄК) у своєму щорічному звіті про розширення дати зелене світло для України й Молдови щодо початку офіційних переговорів про вступ, а фінальне рішення ми очікуємо на саміті ЄС 14-15 грудня, як Орбан спрямував листа до голови Євроради Шарля Мішеля, де погрожує заблокувати всю допомогу Україні та наш майбутній вступ до ЄС.

Лист, про який написало видання Politico, зʼявився одразу після візиту Шарля Мішеля до Києва на 10-ту річницю Євромайдану й Революції Гідності, після чого Росія й почала проти нас війну. Й до цього уряд Орбана блокував рішення ЄС щодо України, щоб вибити мільярди з бюджету ЄС. Власне й зараз Будапешт шантажує Брюссель, щоб отримати 13 млрд євро. Проте цей лист Орбана до Шарля Мішеля - це вже відкрита гра проти України на боці Путіна.

Чого ж насправді хоче Орбан? Чому це має бути головним болем у першу чергу всього ЄС, а не України? Й як неможливість поставити Орбана на місце може зіграти з Брюсселем злий жарт. Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Справжній шантаж: що саме погрожує заблокувати Орбан

По-перше, йдеться про 50 млрд євро (частково гроші хочуть взяти також із заморожених російських активів), які ЄС направить до Українського фонду на відновлення, реконструкцію та модернізацію нашої країни на 2024-2027 роки.

По-друге, восьмий транш на 500 млн євро в рамках військової допомоги Україні з Європейського фонду миру (він був сформований минулого року вперше в історії ЄС у відповідь на повномасштабну російську агресію, й поширюється не лише на Україну, а й відшкодовує країнам-членам ЄС гроші за поставлене Україні озброєння - ред.), які Угорщина блокує вже кілька місяців.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що блокування цих 500 млн євро на зброю для України триватиме, доки Київ не виключить OTP Bank та інші угорські компанії з міжнародного списку спонсорів війни. Й ми пішли на поступки: у вересні НАЗК тимчасово виключило угорський OTP Bank із цього переліку, куди його внесла в травні за продовження роботи в Росії. Але офіційний Будапешт це не задовільнило.

"Жодних істотних змін не відбулося. Позиція Угорщини зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не буде брати участь у подальшому фінансуванні ЄС постачання озброєнь до України", - заявляв речник МЗС Угорщини Мате Пацолай.

По-третє, 20 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру протягом наступних чотирьох років (тобто, по 5 млрд євро щорічно). Проте, що цікаво, проти формування такого пакету виступила не лише Угорщина, а й Німеччина.

По-четверте, Орбан погрожує блокувати не лише рішення про відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС, яке мають ухвалити на саміті 14-15 грудня в Брюсселі, а євроінтеграцію України в цілому.

У своєму листі на адресу голови Євроради Віктор Орбан мотивує це тим, що ЄС має в принципі переглянути свою політику щодо України, включно з різними програмами допомоги, бо США, які занурилися в період політичної турбулентності напередодні президентських виборів, можуть зменшити свою допомогу Україні.

"Єврорада має провести відверту та відкриту дискусію щодо здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи ми все ще вважаємо ці цілі реалістично досяжними? Чи ця стратегія життєздатна без потужної підтримки США? Єврорада не в змозі ухвалювати ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки чи додаткової фінансової підтримки для України, подальше посилення санкцій (проти Росії - ред.) чи майбутнє процесу розширення (ЄС - ред.), якщо не буде консенсусу, що наша майбутня стратегія щодо України буде знайдена", - також йдеться в листі Орбана.

Не лише гроші: хто поставить Орбана на місце

Як бачимо, це відверта маніпуляція й підігрування інтересам Путіна, що Орбан робить вже далеко не вперше, бо всі ці умови неможливо виконати. Багато європейських та американських медіа продовжують писати, зокрема з посиланням на дипломатів і високопосадовців, що це може бути продовженням політики шантажу Брюсселю з боку Будапешта, щоб таки "розморозити" ті десятки мільярдів євро, які ЄС заблокував через згортання верховенства права, свободи слова та незалежності судочинства в Угорщині.

Ще в жовтні ЗМІ повідомляли, що ЄК може "розморозити" для Угорщини близько 13 млрд євро з різних структурних фондів в обмін на згоду Орбана продовжити підтримку України. Тоді угорський премʼєр заявляв, що блокуватиме виділення Україні 50 млрд євро, поки офіційний Київ не відмінить закон про забезпечення функціонування української мови як державної від 2017 року, який, на думку Орбана, суттєво порушує права угорської нацменшини в Україні, не дозволяючи дітям отримувати освіту в українських школах угорською мовою.

Це досить давня тема, яку Орбан та його партія "Фідес" використовує не лише проти України, а й інших країн, наприклад Румунії, де проживає численна угорська громада. Й напередодні кожних чергових виборів на перший план Орбан постійно виносив питання "захисту угорців за кордоном". Чого лише вартий скандал 2018 року, коли в ЗМІ "злили" відео, як в угорському консульстві в Береговому незаконно видавали угорські паспорти під присягу, шампанське та інструкції не повідомляти про це українській владі.

Проте, як бачимо зараз, із кожним днем перелік вимог Орбана стає все більшим і вже не стосується виключно "захисту прав угорської нацменшини" в Україні чи в інших країнах. "Фідес" вже давно використовує тему "поганого Брюсселя", як зовнішнього ворога Угорщини. А днями в країні зʼявилися білборди з закликом "Не танцюймо під їхню дудку", на яких зображена президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн разом з Алексом Соросом, сином американського фінансиста угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса, на "війні" проти якого Орбан побудував цілу компанію ненависті всередині Угорщини.

Речник ЄК Ерік Мамер заявив, що, побачивши світлини з цими білбордами, Урсула фон дер Ляєн "й оком не моргнула". Проте, це вже далеко не перша така витівка Орбана. У 2019 році подібні білборди в Угорщині вже були з тодішнім очільником ЄК Жан-Клодом Юнкером та Соросом-старшим. Єврокомісія відреагувала жорстко, а група Європейської народної партії в Європарламенті навіть погрожувала виключити "Фідес" із їхніх лав. Але вже за два роки партія Орбана вийшла сама.

Друзі Орбана в ЄС: чому справа не лише в Україні

Раніше Reuters, із посиланням на неназваних представників ЄС, повідомляв, що Брюссель може знайти шлях, як обійти вето Угорщини щодо продовження фінансової та військової допомоги Україні. Проте це не стосується рішення ЄС про відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС, яке мають ухвалити на саміті 14-15 грудня. Країни-члени ЄС просто не знають, як по цьому питанню обійти вето Будапешта.

"Переговори про членство не повинні починатися. Це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди. Це не може бути пов’язано з питанням коштів, які Угорщина має право отримати (йдеться про заморожені ЄС мільярди - ред.)", - зазначав Орбан кілька тижнів тому.

Ба більше, Орбан запустив в Угорщині загальнонаціональне опитування (щось на кшталт референдума, який не має юридичної сили), яке триватиме до початку січня, де в одному з питань прямо повʼязує подальшу фінансову й військову підтримку України з "розмороженням" ЄС-івських мільярдів: "Брюссель хоче ще більше грошей на підтримку України". Ну, а в одному з варіантів відповідей на це, пропонується: "Ми не повинні платити більше, щоб підтримати Україну, поки не отримаємо гроші, які нам винні".

Лист Віктора Орбана до Шарля Мішеля не став чимось новим чи несподіваним. Ще в жовтні скандальний угорський премʼєр заявляв, що стратегія ЄС щодо України, яка не переможе у війні з Росією, зазнала краху, тому країни-члени мають напрацювати "план Б". Власне, це дуже вписується в останні заяви Путіна, що Росія, виявляється, ніколи й не відмовлялася від переговорів з Україною. Проте, всі все добре розуміють: наразі Кремлю необхідні переговори, щоб всі, включно з Україною та Заходом, визнали "територіальні реалії", про які так любить говорити Путін, і погодилися на "заморозку" війни, щоб Росія мала час підготуватися до ще більш масштабного вторгнення.

Проте, "занесло" Орбана не лише щодо України. Наприкінці жовтня він порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, заявивши про це в річницю придушення радянськими військами революції 1956 року. Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель на це дуже влучно відповів: "Ніхто не зобовʼязує Угорщину бути членом ЄС".

Саме тому чинна антиєвропейська й відверто проросійська політика угорського уряду Орбана має бути в першу чергу головним болем країн-членів ЄС. Саме Брюссель має думати, як поставити Орбана на місце. Тим паче, він вже має нових друзів.

По-перше, йдеться про нового відверто проросійського премʼєра Словаччини Роберта Фіцо.

По-друге, на парламентських виборах у Нідерландах, що відбулися в середу, 22 листопада, антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу військову підтримку України, перемогла з величезним відривом від опонентів. І Орбан вже привітав Вілдорса постом в X (колишній Twitter): "Вітер змін вже тут".

Нагадаємо, що Нідерланди - один із лідерів так званої авіаційної коаліції, погодившись передати Україні 42 винищувачі F-16. До того ж, саме в Нідерландах знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який у березні, нагадаємо, видав ордер на арешт Путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей. Саме тому Україна зі свого боку має сумлінно виконувати взяті на себе зобовʼязання щодо реформ, зокрема в сфері антикорупції, щоб на цьому не змогли спекулювати наші недоброзичливці. Адже, навіть якщо на саміті 14-15 грудня ЄС ухвалить рішення про відкриття офіційних переговорів з Україною про вступ, знайшовши механізм подолання вето Угорщини (що наразі не видається можливим), фактично ці переговори відкриються лише в березні після виконання Україною певного переліку реформ щодо НАЗК, НАБУ тощо.