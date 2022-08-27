Путінські прихвостні "виглядатимуть майже героями": Піонтковський розповів, що буде з Росією після втечі Путіна до Китаю

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припустив, що китайський лідер Сі Цзіньпін може врятувати російського диктатора Володимира Путіна. Після цього оточення Путіна віддасть Україні всі захоплені території.

Експерт переконаний, що Цзіньпін може забезпечити Путіну старість десь у горах Китаю, що сприятливо обернеться для Росії та всього оточення російського диктатора.

Про це Піонтковський розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це полегшення зустріне все оточення Путіна, адже вони не так заплямовані. Він (Путін - ред.) не може просто так визнати капітуляцію і піти. Вони (оточення президента РФ - ред.) потім будуть виглядати майже героями. Мовляв, "це ми відправили Путіна до Сі, ми звільнили людство від цього маніяка, ми відступили на лінію 23 лютого і зараз ведемо конструктивні переговори. Це влаштовує абсолютно всіх", - зазначив політолог.

При цьому Піонтковський наголосив, що сьогодні багато українців хибно вважають, що прийняти відведення російських військ на лінію 23 лютого – це буде відмовою від Донбасу і Криму.

"Нічого подібного. Прочитайте формулювання і того ж Зеленського, і Байдена, і НАТО. Формулювання рочинаються зі слова "переговори". Тобто переговори і припинення вогню можуть бути лише у випадку відведення російських військ на лінію 22 лютого", - сказав експерт.

За його словами, спочатку буде відведення врожих військ на лінію 22 лютого, потім припинення вогню, а згодом початок мирних переговорів про повне повернення територіальної цілісності України.

"Ви уявляєте в якій позиції на цих переговорах буде Україна і Захід після того, як Росія відведе війська на позиції 22 лютого? Нехай це займе два місяці, але це краще, ніж воювати і покласти ще якусь кількість життів. Все уже буде вирішено", - вважає Піонтковський.

Нагадаємо, Піонтковський також заявив, що єдиний, хто може стати "гарантом" життя кремлівськоого "фюрера", - президент Китаю Сі Цзіньпін. Глава Франції Еммануель Макрон і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган з цією роллю не впоралися.

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