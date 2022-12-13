"Путіну немає що сказати, не оголошувати ж нову мобілізацію": Фейгін про відміну його щорічної пресконференції

За інформацією російських ЗМІ, Путін може звернутися до Федеральних зборів або 21 грудня, в переддень 100-річчя створення СРСР, або 27 грудня. Звернення до Федеральних зборів - ритуальний виступ, якого важко уникнути. Воно прописане в Конституції РФ. Це той мінімум, на який Путін зараз готовий піти, бо там немає комунікації чи діалогу. Він вийде, зачитає промову з листка і все.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав російський опозиціонер, правозахисник і адвокат Марк Фейгін.

Ба більше, за його інформацією й кремлівський широкий прийом, який щороку проводиться, теж начебто скасували.

"А ось із прес-конференцією Пєсков скаже: не виходить, ми її переносимо на невизначений термін наступного року. Це як поїздка на Донбас. Пєсков же каже, що Путін обов'язково поїде. Обіцяти – не значить одружитися. Ну, що, вийти на пресконференцію й сказати, що ми проводимо нову мобілізацію?", - вважає Марк Фейгін.

На пресконференції доведеться відповідати на питання, навіть якщо всі вони заздалегідь роздані, все підготовлено, відрепетирувано. Все одно можуть бути несподіванки. А Путіну зараз нема чого сказати.

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"А що він скаже? Путін продовжує зображати, правда невпевнено і незграбно, лідера нації, хоча його вже в різних комбінаціях визнали невдахою 2022 року. Тому, звичайно, йому потрібно демонструвати впевненість, мачизм, бо триває війна. Тут не проканає з бородою Діда морозу чи з шапочкою Снігуроньки вийти. Потрібно вселяти мотивацію нації. Особливо тим, кому вмирати. Бо мобілізовані, які вирушають на фронт, мають розуміти, заради чого вони це роблять", - пояснює Марк Фейгін.

Чи спроможний зараз Путін це вселяти? На думку Марка Фейгіна, - ні. І, можливо, оточення Путіна теж це розуміє. Сам Путін, за словами Фейгіна, швидше заспокоює себе, мовляв, візьмемо Бахмут, і тоді виступлю. Чи візьме він, це ще велике питання. Як би Мелітополь не втратити. Але зараз він просто не готовий виходити до публіки.

"Є й друга причина. Він повинен заспокоювати крім народу, на який в принципі начхати, оточення, владний клас. В широкому сенсі. Не Ковальчука та пари трійки людей, на кшталт Патрушева. Маю на увазі в широкому розумінні клас влади: регіональний, міський, федеральний, уряд, силові структури, держапарат. А ось там бродіння серйозне йде: програємо, успіхів немає, все дарма, напруга висока, санкції, тиск, ізоляція... А якщо він продемонструє ще й якусь невпевненість… За великим рахунком і до еліти Путіну нема з чим вийти. Я впевнений, що він уникатиме формулювань на кшталт "до Києва дійдемо". Ти таке заявляєш, а на ранок наступ, як ось харківська операція була" – вважає Марк Фейгін.

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