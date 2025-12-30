“Путіну неможливо зупинитися”: Жданов дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завершили новий етап переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Сторони повідомили про суттєвий прогрес, зокрема майже повне узгодження гарантій безпеки для України.

Водночас найскладніші питання залишаються невирішеними. За словами Дональда Трампа, очільник Кремля Володимир Путін не погоджується на припинення вогню.

Про те, як може розвиватися війна в найближчі місяці, якою буде ситуація з обстрілами, чому Росія не зацікавлена у завершенні бойових дій та що може змусити Кремль зупинитися — у коментарі для сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Реклама

Чому Путін не хоче миру

За словами Олега Жданова, російський диктатор Путін не хоче припинення війни, і це дуже легко пояснити. На його думку, найближчим часом нічого нового ані на полі бою, ані в ситуації з обстрілами чекати не варто.

«Путін впевнений, що вони наступають по всіх фронтах, йому це доповідають, і ми це бачимо в ефірах федеральних каналів Російської Федерації…. Путін сказав, що навіщо нам зараз зупинятися, якщо ми до кінця весни все „звільнимо“ — тобто захоплять Донецьку і Луганську область в повному обсязі. Тому Путіну неможливо зараз зупинитися. Знаєте, можна втягнутися у війну, а от вийти з війни дуже важко. Ви ж розумієте, який складний механізм для припинення вогню. Щоб наказ дійшов до окремого бійця в окопі, і цей боєць цей наказ виконав, а не відкрив огонь і не почалася стрілянина. Так що в цьому сенсі Путіну неможливо зупинитися на сьогоднішній день«, — каже Олег Жданов.

Як зміниться війна найближчим часом

Водночас найближчим часом, за його словами, війна не зміниться — Путін продовжить масовані удари по території України і на фронті:

«Ви ж дивіться, навіть зараз, здавалося б, є певні проблеми з особовим складом, з технікою — все одно Російська Федерація вигрібає все з навчальних центрів. Кількість бойових зіткнень коливається від 150 до 260 за добу. День вони збирають особовий склад, щоб поставити у стрій, а потім добу вони скажено штурмують наші позиції. До речі, партизани кажуть, що в Бердянську вигрібають все, що можна вигрісти. Всі, хто там ховався по тилах, по навчальних центрах, все вигрібають і зараз везуть на передову».

Реклама

Як Путін зриває перемовини та маніпулює умовами

Жданов наголошує, що Кремль використовує тему переговорів як інструмент затягування часу, постійно змінюючи риторику та умови можливого перемир’я. За його словами, Путін постійно маневрує і маніпулює поняттями.

«То він хоче оперативну паузу, то він готовий погодитись, а потім він вже не хоче. То він готовий погодитись на припинення вогню на час проведення голосування, спочатку було голосування на президентських виборах на один день, потім він передумав. Тепер на референдум він на 60 днів спочатку погодився, а тепер передумав. Це, на мій погляд, просто гра… Трамп його підлеглий», — каже Олег Жданов.

Він додає, що Трамп повністю залежить від Путіна:

«І Путін тягне час, намагаючись зберегти обличчя перед світовою спільнотою, що він не такий вже агресор, а що є низька факторів, які не дають можливості Російській Федерації виконати начебто прохання того ж самого Трампа стосовно припинення бойових дій, припинення вогню. Зараз він вже апелює тим, що він хоче мирну угоду, одну назавжди. А при цьому він заявляє, що стосовно вимог він повертається на 14 червня 2024 року. Тобто на повну капітуляцію нашої країни. Трамп відстоює його позицію стосовно Запорізької атомної станції. Так що нічого нового».

Реклама

Гарантії безпеки: чому вони під сумнівом

Експерт скептично оцінює заяви про погоджені гарантії безпеки та наголошує на відсутності реальних механізмів їх реалізації:

«Ну, а перемовини — домовились домовлятися. А навіть ті гарантії безпеки, які президент Зеленський сказав, що начебто на 100% погоджені. З ким? Гарне питання. З Трампом? А хто буде вводити ці гарантії безпеки в життя? Конгрес Сполучених Штатів. По-перше, законопроєкту ще взагалі немає. А яка думка конгресменів стосовно прийняття цього закону? Так це погоджено чи не погоджено? Це маячня, це папірець, просто думки на бумазі, так можна назвати. Тому що Конгрес Сполучених Штатів, дві палати, сенат і палата представників — там пів тисячі людей. Спробуйте його пройти. І Конгрес не за те, щоб капіталізувала Україна, а в більшості, як показують соцопитування, в тому числі і серед конгресменів, вони за надання нам зброї і за підтримку України».

Жданов має величезні сумніви стосовно того, що цей законопроєкт пройде через Конгрес, особливо в тому вигляді, в якому його хоче туди подати Трамп.

«Ну, Трамп щось не сказав, що я завтра несу в комітет, і нехай цей комітет вже починає розглядати ці гарантії безпеки. Він чекає на компроміси, особливо з нашого боку. Так що, я думаю, що змін ніяких не буде, будемо воювати далі«, — каже Олег Жданов.

Реклама

Коли реально можлива зупинка війни

Єдина причина, яка може змусити припинити бойові дії, це зміна влади в Росії, вважає військовий експерт.

«От якщо щось там станеться у владних кабінетах на Червоній площі, в Кремлі, тоді можна розраховувати на якусь зміну. А так, поки що, я дивлюся, що навіть та ж сама „Партія миру“, як її називають Дмитрієі — Ушаков, вони не мають важелі впливу на Путіна. Все одно, виходить Лавров і заявляє, що все залишається, що Україна повинна прийняти всі умови Російської Федерації. Поки не буде зміни влади, там зупинки бойових дій не буде. І друга причина, саме головна — це розгром російської армії на полі бою. Якщо ми почнемо отримувати там перемоги, хоча б на окремих оперативних напрямках, Росія буде перша волати про те, що давайте припиняти вогонь», — каже Олег Жданов.

«Вікно можливостей» та заява Буданова

На думку експерта, слова очільника Генерального управління розвідки України Кирила Буданова про «вікно можливостей» для досягнення мирної угоди, яке відкриється у лютому 2026 року, не відповідають реаліям війни:

“Яке він бачить вікно можливостей? Я тільки що намалював картину реальну, подивіться на лінію фронту».

Реклама

За його словами, Росія, хоч і вкладаючи кістками своїми шлях, але просувається.

«Ми Сіверськ все ж таки втратили. Зараз критична ситуація в Гуляйполі. Вовчанськ у нас тільки вже під вогневим контролем. Ми просто боїмося собі самі зізнатися в тому, що ми Вовчанськ вже не контролюємо. То яке вікно можливостей? Погодитися на капітуляцію? Партнери наші трохи просідають, тому що ці розмови про перемир’я, про припинення бойових дій, вони їх розслабляють. П’ята колона Європи дуже сильно давить на Європейський Союз, що треба припиняти допомогу, треба починати дипломатичний шлях, треба починати перемовини. То де тут ви бачите вікно можливостей?” — каже Олег Жданов.

Росія буде тиснути якомога більше

Жданов звертає увагу, що головна мета масованих ударів Росії по Україні незмінна — тиск на цивільне населення.

«Мета одна. Вона як була, так і залишається. Це тиск на суспільство, формування суспільної думки. Якщо наша держава не хоче цим займатися, цим займається наш ворог. Ви ж подивіться у вікно — яка погода. Уявіть, що коїться в квартирах, в будинках, у яких немає опалення, немає води, немає світла. Так що Путін, як би це прикро не звучало, осідлав дуже вдало конячку і, на жаль, буде тиснути на якомога більше. Чим далі, тим сильніше. Ракет у нього достатньо, авіація літає досі. Ми так і не дочекалися, коли стане колом стратегічна авіація Російської Федерації. Вони там вже модернізували навіть Ту-160 під нові ракети — Х-101, вона не входила в штатний перелік Ту-160. Зараз Ту-160 вже їх запускає, ці ракети», — каже Олег Жданов.

Реклама

Експерт зазначає, що стратегія Кремля працює через безперервний тиск. Росія, за його словами, продовжує реалізовувати свій план ліквідації України як держави та українців як нації, не рахуючись з втратами:

«Поки народ не вийде на вулицю і не скаже, що все, досить, підписуйте, що є, тільки закінчуйте війну. Ось і все. І тоді він зекономить на танках, але виграє. Це стратегія. Те, що в нас немає ні у очільника Збройних сил, ні в керівництві держави, це стратегія. У нас досі немає стратегічного плану оборони країни. Ми живемо сьогоднішнім днем. А Російська Федерація намагається погано, кровавими методами, не рахуючись з втратами, але вони протягують свою стратегічну лінію — ліквідація України як держави, ліквідація українців як нації».