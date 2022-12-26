Путіну подобається вбивати: чи може він закрити кордони й офіційно оголосити війну - відповідь експерта

Сьогодні, на думку Олега Жданова, навряд чи російське суспільство готове іти на таке величезну жертву – ставати самому проти усього світу, закривати кордони, оголошувати загальну мобілізацію тощо.

Очільник країни-агресорки Володимир Путін отримує задоволення від того, що ллється кров, і це – найстрашніше. І страшно те, що Захід або не хоче розуміти цього, або робить вигляд, що не розуміє. І веде власну гру за рахунок життів українців.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Він (Путін – ред.) отримує задоволення. Це найстрашніше. Чому це найстрашніше? Тому, що у цьому сенсі у нього немає гальм і, дійсно, від того, що там ллється кров рікою, він отримує задоволення. Це дуже страшно. І страшно те, що Захід або не хоче розуміти цього, або робить вигляд, що не розуміє. І веде власну гру за рахунок життів наших громадян і наших військовослужбовців. Ось у чому головна проблема", - сказав експерт.

До речі, для нас, на переконання Жданова, це повинно стати уроком на майбутнє: якщо хочеш миру – готуйся до війни. "Це повинно стати нашою національною ідеєю після перемоги над Російською Федерацією", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін закрити кордони й офіційно оголосити війну, Жданов зазначив, що кремлівський диктатор може таке зробити, але це може спричинити зовсім інші процеси.

"Це треба було робити в березні місяці. Якби він тоді це зробив, можливо, суспільство його б зрозуміло. Хоча тоді вони всі сподівалися на найсильнішу, на другу армію світу, яка може програти, тільки якщо НАТО у повному складі втрутиться в цю війну", - каже військовий експерт.

Сьогодні, на думку Жданова, навряд чи російське суспільство готове іти на таке величезну жертву – ставати самому проти усього світу, закривати кордони, оголошувати загальну мобілізацію тощо.

"Може, Путін ще міркує про це, але справа у тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день, на мій погляд, перебуває у стані очікування чергового "чорного лебедя", який може стати тригером для того, щоб почались процеси незворотні, процеси розвалу самої Російської Федерації. Там же у деяких регіонах ідуть процеси, і вони розглядають питання, наскільки їм важливо залишатися під керівництвом Москви, чи, можливо, поборотися за власний суверенітет", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт Інституту майбутнього Іван Ступак переконаний, що президент Росії Володимир Путін не має наміру закінчувати війну проти України, йому потрібна лише пауза. Про це говорять багато факторів, зокрема, оборонний бюджет РФ на 2023 рік.

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