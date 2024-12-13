"Путіну потрібен шок": експерт назвав сценарії найближчої загрози для Києва

Після нічної та ранкової дроново-ракетної атаки по Україні 13 грудня, під час якої було збито рекордну кількість повітряних цілей, вірогідність нового потужного удару не виключається протягом найближчих днів — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.



"Тенденція досить загрозлива. Минула ніч та ранок — майже 200 дронів. Зрозуміло, що були не тільки "Шахеди", а й "Пародії" та "Гербери" для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО. Це неймовірне навантаження на нашу ППО. Частину дронів ми не змогли знищити, відповідно, вони виконали покладені на них завдання. І ключове — понад 90 ракет. Це масштабна ракетна атака. З урахуванням того, що це був комбінований ракетний удар, частина ракет потрапила туди, куди були націлені", — аналізує ситуацію в коментарі для ТСН.ua Владислав Селезньов.



Експерт звертає увагу на те, що російські z-пабліки повідомляли, що кульмінацією атаки мав бути запуск "Орешніків".

Загроза зберігається



"Того не сталося, але не факт, що того не станеться за кілька днів. Деякі з експертів, посилаючись на протоколи про закриття повітряного простору над Капустіним Яром, припускають, що запуск може відбутись за кілька днів. Здається, з 18 грудня знов будуть закривати небо над Капустіним Яром. Для того, щоб проводити випробувальні чи бойові пуски тих самих ракет", — каже Селезньов.



Та додає: "Тому саме в той проміжок часу я вчергове закликаю не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Є певні ознаки того, що ворог може вчинити теракт, вдаривши по скупченню цивільного населення. Чи може це бути Київ чи інші скупчення населення — цього виключати не можна. Не нагнітаю, а закликаю до відповідальності".



Під скупченням людей експерт має на увазі торгові центри, виставкові, концертні зали, великі навчальні заклади.



"Путіну потрібен шок. Шок, у який має зануритись країна через надзвичайно величезний рівень втрат серед цивільних. Звісно, що Путін навряд чи наважиться на використання ядерної компоненти, але навіть удари ракетами зі звичайними боєголовками можуть призвести до великих втрат серед цивільних. Я підкреслюю, що кожному з нас не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тим більше, мешканцям столиці. Путін постійно повторює, що центри прийняття рішень, командні пункти, пункти управління та зв’язку для нього є пріоритетною ціллю", — припускає Селезньов.



За словами експерта, проміжок у 3-5 днів не означає, що ворог не буде застосовувати практику масованих дронових атак.



До цього аналітик додає, що цілями ворога є не лише енергетика та об’єкти логістики, але й військові об’єкти.



"Вони цілили балістикою по Старокостянтиніву, Миргороду. Тобто по місцях, де ймовірно можуть бути наші винищувачі", — аналізує відкриту інформацію Селезньов.



Крім того, за словами колишнього речника Генштаба ЗСУ, на тлі того, що Україна зараз отримує масштабні пакети військово-технічної допомоги від США, путінська армія намагається атакувати об’єкти транспортної інфраструктури зокрема у західній частині України.



"Ворог намагається зруйнувати те, що дозволяє нам бути більш потужними на полі бою", — робить висновок експерт.



Резюмуючи, Селезньов вважає, що Путін не має намірів не загострювати ситуацію ще більше до інавгурації Дональда Трампа.



"Навпаки. Обидві сторони російсько-українського протистояння намагаються зробити найбільш зручні, потужні умови та позиції для початку переговорного треку. Путіну потрібен шок, від якого б весь світ жахнувся і в першу чергу — українці. Але цього (ракетної атаки — Ред.) може і не статись. Тому треба жити буденним життям, але відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги", — каже аналітик.

Раніше повідомлялось про те, що Пентагон попередив Україну.

Читайте також: