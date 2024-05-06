Путіну вистачить тижня: в ГУР назвали країни, на які може напасти Росія

НАТО не зможе протистояти Росії, якщо та раптово нападе на країни Балтії, а на захоплення Литви, Латвії та Естонії підуть лічені дні. Такий гучний і неочікуваний прогноз зробили в українському ГУР. Розвідники рекомендують партнерами сильно замислитися над тим, чи готові вони до справжньої війни з РФ.

Чому в ГУР попереджають партнерів про можливу небезпеку, чому країни Балтії не врятує сумнозвісна 5-та стаття НАТО та коли Путін буде готовий оголосити війну Альянсу? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

ГУР звернулося до Європи

В це страшно повірити, але саме таку відверту оцінку реальним силам НАТО дають у ГУР. В інтерв’ю журналу The Economist заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький напряму звернувся до європейських партнерів України. За його словами, якщо ті не оговтаються і не наростять допомогу Україні, то прийде їхня черга воювати з РФ. А їхні сили, зокрема в країнах Балтії, не витримають російського наступу. Ба більше, росіянам вистачить тижня, щоб повністю захопити Литву, Латвію та Естонію. Бюрократи в НАТО навіть не встигнуть оговтатися.

“Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії, стверджує Скібіцький. Він ставить під сумнів статтю 5 Хартії колективної оборони НАТО і навіть присутність військ НАТО в державах, що межують з Україною, що, за його словами, мало що дасть, коли вони зіткнуться зі справжнім випробуванням. «Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів, – дещо неправдоподібно стверджує він. – Час реакції НАТО становить 10 днів»”, – пише The Economist.

І це при тому, що Україна неабияк знекровила російську армію та продовжує це робити зараз. У боях в Україні росіяни втратили два свої козирі: сили повітряно-десантних військ і корпус морської піхоти. Саме ними вони на початку 2022 року спробували взяти “Київ за три дні” і билися в Маріуполі. Більшість навчених російських фахівців уже вбиті.

“За словами Скібіцького, хоробрість і жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил і корпусу морської піхоти Росії, якими їх колись лякали, щонайменше на десять років. Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу, залишивши Україну в грі. «Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не лише від нас»”, – йдеться в матеріалі The Economist.

Коли РФ може напасти на Європу

Коли росіяни можуть вторгнутися до Європи? Питання дискусійне, і це насправді дуже складно передбачити. Але над цим уже доволі давно активно працюють західні розвідки та аналізують можливі сценарії. Так, наприкінці грудня 2023 року німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела в розвідці повідомило, коли найвірогідніше нападе РФ, і ця дата вже не за горами – час Х може настати вже цієї зими.

“Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024/25 року, припускають в одній з європейських розвідок. Як пише Bild із посиланням на власне джерело, в розвідувальній службі вважають, що Росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам лише після деякої затримки.

Тобто йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року”, – пише Bild.

Журналісти додають, що Кремль знову робить ставку на перемогу одіозного республіканця і колишнього президента США Дональда Трампа, адже його поведінку спрогнозувати не може ніхто. Хаос у лавах противника – найкращий подарунок для Путіна.

В НАТО давно бʼють на сполох

Уже давно б’ють на сполох і в самому НАТО. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в січні 2024 року сказав, напевно, найрезонанснішу для звичайного європейця річ: мир – це не даність, і треба кожному готуватися до війни, бо нічого доброго з Росією вже не вийде.

“Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми [сили НАТО] готуємося до конфлікту з Росією… Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре протягом наступних 20 років”, – зазначив Бауер.

Всерйоз про війну з РФ говорять уже і в Німеччині. В березні 2024 року видання Business Insider з посиланням на таємний звіт німецької розвідки, який потрапив до їхніх рук, заявило, що Росія швидко відновлює та нарощує власне виробництво зброї і буде готова напасти на НАТО уже 2026 року. Її цілями може стати Фінляндія або ж країни Балтії. А от німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Росія поки не здатна воювати на кілька фронтів, але ситуація може змінитися за 5-8 років, і його країна має бути до цього готова.

“Наразі я не думаю, що напад Росії є ймовірним. Наші експерти оцінюють період від п’яти до восьми років, коли це може бути можливим”, – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, що як повідомляли ще наприкінці 2022 року ті ж журналісти з Business Insider, Збройним силам Німеччини в разі війни з РФ може не вистачати банально снарядів. За інформацією медійників, тодішніх запасів ФРН вистачило би на один, максимум два дні такої війни, як в Україні.

Позиція країн Балтії

Тим часом самі балтійці впевнені у своїх силах і в союзниках. 18 квітня 2024 року очільник Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв’ю місцевому виданню ERR заявив, що його країна не просто відіб'є російський наступ, а й переможе у війні.

“Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати на прибуття НАТО, тому що НАТО вже тут. «Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більшим, коли є ознаки загрози», –​​​​​​​ сказав він.

У НАТО є конкретні бойові плани з оборони Естонії. «Сьогодні у нас є конкретні люди, які приїжджають до Естонії, тренуються і готові дуже швидко реагувати», – сказав Херем.

Росії не потрібно збиратися три роки після війни в Україні, щоб напасти на наступну країну.

За його словами, сучасна військова машина Росії працює настільки добре, що якщо РФ захоче провести одну місячну військову операцію проти Естонії, Латвії або Литви, навіть знаючи, що у військовому відношенні програє, для цього їй не знадобиться особлива підготовка”, – пише ERR.

Естонський воєначальник упевнений, що Путін не ставить собі за ціль привласнити країни Балтії, а лише створити нову точку напруженості для НАТО.

“Результатом цієї [російської атаки] може бути наша військова перемога – на їхньому боці 20000 загиблих, а на нашому тільки 1000. Але наша військова перемога буде досить непристойною, і більшість із вас сказала б, що головнокомандувач був нерозумний, а політики не виділили достатньо коштів – ми б посварилися і звинуватили б також латишів і німців у тому, що вони були надто повільні. Це може бути метою Росії, яку вона згодом використає”, – повідомляє ERR.

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