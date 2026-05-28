Грози, град та пилові бурі — масштабна негода накрила Україну. Потужна стихія знеструмила тисячі абонентів у кількох регіонах, виривала дерева з корінням та зривала покрівлі з будівель. До всього, у деяких областях налетіли справжні пилові бурі, через які водії на дорогах зовсім не бачили, куди їхати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Холодний ранок у Рівному та нульова видимість на Чернігівщині

У Рівному зранку місцеві жителі активно вкутувалися у куртки через сильний холодний вітер. Рятувальники попереджають, що цей вітер може принести за собою серйозну негоду, тому в області вже оголосили перший рівень небезпеки.

Тим часом в інших областях України стихія вже вирувала на повну силу, супроводжуючись деревопадами, градом та пиловими бурями. На Чернігівщині користувачі соцмереж активно ширять відеоролики, на яких через піднятий вітром пісок водії змушені рухатися майже наосліп.

Окрім пилової завіси, негода вразила Чернігівську область своєю різноманітністю. В окремих районах рясно гепав град, а шквальний вітер масово валив дерева на проїжджу частину та тротуари. В одному з міст стовбур упав просто на припарковану автівку. Рятувальникам довелося розпилювати та прибирати повалені дерева по всій області. До всього додалися й масові аварійні знеструмлення — через обриви ліній без світла залишилося зо 30 тисяч абонентів.

Побиті будинки на Кіровоградщині та чорне небо над Кривим Рогом

Не менш руйнівним буревій виявився і для Кіровоградської області. Через негоду тут знеструмило 33 населених пункти. Потужний вітер звалив майже дві сотні дерев, пошкодив приватні будинки та автомобілі громадян. З деяких будівель буквально зривало фасади, а на дорогах падали масивні рекламні білборди. Рятувальники, енергетики та комунальні служби ліквідовують наслідки стихії ще від учора.

Шалена негода налетіла і на Дніпропетровщину, зокрема на Кривий Ріг. Тут шквал легко зносив дахи та паркани. Напередодні пообіді небо над містом затягнули чорні хмари, здійнявся сильний вітер та налетіла щільна пилова буря, після чого вперіщив важкий зливовий дощ.

Буревій вивертав дерева з корінням та повністю зірвав великий дах із паркувального майданчика — металеві листи покрівлі полетіли прямо на легкові машини. Так само легко вітер зніс громадську зупинку, вирвавши її із землі разом із бетонними опорами. У деяких районах Кривого Рогу до всього іншого випав великий град.

Понівечені автівки на Сумщині та град розміром із перепелине яйце

Буревій прокотився і частиною Сумської області. Через сильні пориви вітру масово ламалося гілля та падали стовбури. Рятувальникам ДСНС довелося розчищати від завалів цілі ділянки автомобільних доріг, а подекуди — вивільняти з-під уламків автівки, які власники необачно залишили під високими деревами.

Падали та перекривали траси дерева і на Хмельниччині. А на Львівщині місцевих жителів здивував сильний град. Люди активно ділилися у соціальних мережах світлинами крижаних кульок, дивуючись їхнім розмірам — вони були завбільшки майже з перепелине яйце.

Не оминула стихія і південні регіони. Руйнівний буревій налетів на Запоріжжя. Сильний шквал валив усе на своєму шляху: дерева, бігборди й навіть покрівлі будівель. Міські дороги та припарковані автівки завалило зірваним гіллям, а пориви вітру в регіоні сягали небезпечних 24 метрів за секунду.

Коли чекати на справжнє літо: прогноз синоптиків

Похолодання з дощами та поривами вітру суне по всій Україні і протримається до кінця тижня, кажуть синоптики. Та на початку червня прийде справжнє спекотне, а не лише календарне літо.

