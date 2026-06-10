Пишне життя голови Нацбанку: де ховає мільйони Андрій Пишний

Андрій Пишний, керівник Національного банку України / © ТСН

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Гучний скандал спалахнув на найвищому рівні влади. Парламентарі публічно викликають на килим керівника Національного банку країни Андрія Пишного. Питань до очільника НБУ накопичилось критично багато і експерти вже навіть пророкують йому відставку.

А приводом став той ганебний факт, що прізвище Пишний фігурує у найбільшому корупційному скандалі року — детально про це йдеться у розслідуванні Хапуга.UA.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПИШНЕ ЖИТТЯ ГОЛОВИ НАЦБАНКУ! ВІЛЛА, ГРОШІ ТА СХЕМИ: де ховає мільйони Андрій Пишний? | Хапуга.UA

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У шокувальних фактах і записів НАБУ дехто з оглядачів вбачає навіть ознаки, ні більше ні менше, державної зради. Пана Пишного чекають на доповідь у Верховній Раді на спеціальній слідчій комісії. Утім, він не приходить, чим тільки посилює критику і підозру на власну адресу.

Андрій Пишний / Скриншот із відео Хапуга.UA

«Ми всі чекаємо пояснень і про Sense Bank, і про „виклич Пишного“, і про все інше. І тут же у справу мають відверто втручатися навіть не депутати, а слідчі. У мене зрозуміле питання до НАБУ і САП, шановні. А чому досі недопитані Пишний і Умєров? І взагалі, де їхні підозри через те, що ми дізналися з нових „плівок Міндіча“? Ну і питання до СБУ. Скажіть, будь ласка, ви не вважаєте, що тут всі ознаки держзради під час війни за виживання країни?» — заявив нардеп 8 скликання Борислав Береза.

Очільник Нацбанку «вляпався» у серйозну кримінальну справу

Тож, держзрада чи ні? З цього приводу і навколо ролі Пишного НБУ вирують шалені пристрасті. Спливають нові факти та кейси.

Питань до топ-посадовця деталі більше. Зокрема звинувачення в участі у корупційних скандалах із плівками і Sense Bank далеко не єдине, що зараз турбує Андрія Григоровича. І попри те, що сьогодні сонячно, над його головою збираються хмари.

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І це відбувається ось тут, у Сосновому лісі на березі Київського водосховища. Виявляється, очільник Національного банку з родиною та бізнес-партнерами «вляпався» у серйозну кримінальну справу із самозахопленням прибережної території. Погляньте — вода, пісок, мальовничий берег. Справжній рай. Але тільки для обраних. Простим людям сюди зась, бо за цим парканом впритул до води отаборився пан Пишний та інші можновладці.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Таке нахабне перекриття доступу до водойм — відверте порушення 60-ї статті земельного та 88-ї статті Водного кодексу України. Паркани впритул до води, закриті дороги, перегороджені проїзди — усе це заборонено законом, пояснюють фахівці Державної екологічної інспекції України, які приїхали фіксувати пишні порушення.

«На сьогоднішній день ми можемо бачити, що наявні факти обмеження вільного доступу до водного об’єкту, що суперечить закону. Такі огорожі мають бути знесені після відповідних звернень до їхніх власників», — каже фахівець Денис Соловйов.

Закрився очільник Нацбанку з сусідами від простого народу з усіх боків. По всьому периметру десятки камер та охорона. А до води не пускають навіть представників Державної екоінспекції.

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Свій заміський замок голова НБУ звів на ділянках у селі Лебедівка. Між Київським водосховищем та обвідним каналом на території котеджного містечка Riviera Village.

Розкішний маєток площею майже у 900 квадратних метрів здається найпишнішим, принаймні він один із найбільших з усіх навколо. З підземним поверхом та іншими атрибутами розкішного, безпечного життя.

«Це місце для тих, хто цінує безпеку, поважає себе, полюбляє комфорт та бажає жити серед однодумців. Будинок розташований у заповідній зоні та з виходом на канал Дніпра. Тільки уявіть, ви прокидаєтесь і виходите на свою власну величезну терасу з неймовірним краєвидом на заповідну зону та Дніпро. Ви тільки подивіться на цей краєвид позаду мене. У нас прямий вихід до води», — йдеться у рекламному ролику.

А хто не поважає себе або не має кілька мільйонів доларів, але поважає закон? Простіше кажучи, для простих смертних тут паркан, бо найкраще — для обраних. А те, що це природоохоронна територія, яка має бути відкритою і доступною для всіх — та кого це хвилює. До речі, будинок з реклами стоїть на одній береговій лінії з палацом Андрія Пишного. Подивіться на масштаби і розкіш.

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Утім, у декларації головний банкір країни скромно називає його садовим дачним будинком. Причому на папері він йому й не належить. Це офіційно майно його доньки Світлани. Із березня 2020 року. На той момент доньці банкіра було всього 22 роки.

Донька Пишного Світлана / Скриншот із відео Хапуга.UA

«Якщо ми дивимося на об’єкт, то бачимо приватний будинок із так званими господарськими добудовами. Це не означає, що це приміщення для худоби, як звикли українці. Це, як правило, може бути гостьовий будиночок для розміщення близьких або товаришів, які приїжджають до родини. Це може бути будиночок для обслуговуючого персоналу, якщо він перебуває на території. Це може, звичайно, бути басейн, може бути лазня на території. У цілому це такий комплекс, який пов’язаний з усією приватною інфраструктурою об’єкта», — каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Скільки коштує цей дачний будиночок, Андрій Пишний не вказує. Утім, для порівняння, вдвічі менший будинок поряд на 400 квадратів продається за більш ніж 2 мільйони доларів.

«Ну так, звісно, 20-річна дівчина будує палац на 900 квадратів за мільйони доларів для свого татка-банкіра. А що, цілком нормальна розповсюджена схема, чи ні? І головне, чому походження мільйонів на пишне будівництво нікого не турбувало та не бентежить досі?» — задаються питання автори розслідування «Хапуга.ua».

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Відома фінансова експертка Олена Лисенко, котра багато років пише про Національний банк та його керівників, історією з нерухомістю Андрія Пишного була шокована:

«Анекдот був, коли з’ясувалося, що донька стала власницею маєтку, коли він там будувався на самому початку, коли їй було 19 років. І тут у нас ж всі про фінмон. А щоб стати власницею, це ж треба або самому підтвердити на таку суму доходів у 19 років. Не чула, щоб вона була фізико-ядерником, який мільйони заробляє, про це не чула, ні».

Світлана Пишна, судячи з відкритих джерел, живе у Сполучених Штатах. Із 2021 по 2024 рік вона була співвласницею компанії Barbie LLC із найбагатшого району Каліфорнії Беверлі Гілз. Та на момент початку будівництва і покупки землі донька Пишного, судячи з відкритих джерел, ніде не працювала.

«Ну або ми мали б побачити в декларації, що був дарунок від мами, ну звідки? Якась там людина у „Приватбанку“ якусь халтурку собі на 5 тисяч зробила, і до неї прийшли: „Документи, звідки ці гроші?“. А маєток, 19-річна дівчинка, ну будь ласка, ми ж розуміємо звідки гроші, розумієте?» — каже Олена Лисенко.

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Звідки взялася земля під будинком та хто дозволив будуватися прямо на березі

Та проблема не лише у вартості пишного палацу і не лише у походженні статків юної доньки голови Нацбанку. Проблема ще й в тому, звідки взялася земля під будинком та хто дозволив будуватися прямо на березі, порушуючи закон.

Світлана Пишна, судячи з витягів із держгеокадастру, стала власницею двох земельних ділянок на 10 і 18 соток у 2017-му, коли дівчині було всього 19 років. Ринкова вартість цієї землі на першій лінії біля води вимірюється сотнями тисяч доларів. При цьому в декларації голови Нацбанку вказані сміховинні 110 і 240 тисяч гривень.

«За таку вартість він би не купив навіть однієї сотки по курсу долара на станом на 2020 рік. І це просто неможливо, не на 2020 рік, не на раніше, тому що загалом Riviera Village — це преміальна локація з преміальними об’єктами, з відповідною інфраструктурою, відповідними сусідами. І, звичайно, земля там була „золотою“ від початку і до кінця. В цілому знайти земельну ділянку не преміальну, без виходу до води, без віковічних сосун, можна від 180 тисяч доларів. Це невеличка ділянка. А якщо ми говоримо про сформовану ділянку, яка людині подобається, людина обирає наявність зелених насаджень або розташування по відношенню до інших сусідів чи до водоймів, то ціна за одну сотку сягає від 15 до 25 тисяч доларів у середньому. Є земля, яка коштує понад 25 тисяч доларів за сотку. Це може бути в межах до 30 тисяч доларів. Тому подібна вартість станом на 2020 рік, яка задекларована, вона не відповідає дійсності, тому, що ми бачимо у відкритому доступі, те, що декларує забудовник цього котеджного містечка», — каже експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Як же воно будувалось — журналісти показують завдяки фото з сервісу Google Планета Земля. До 2016-го на місці маєтку родини Пишного були ліс і грунтова дорога. У 17-му цю територію огороджують і заливають фундамент. Далі швидко зводять коробку. І вже у 19-му, судячи з фото, основні будівельні роботи закінчують.

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Але ось що важливо. Те, що, ймовірно, приховують від екоінспекції та народу. У документації на будівництво чітко зазначено, що воно дозволено лише на тих двох земельних ділянках, які належать Світлані Пишній. А ось прибережна смуга, яка відповідно до законодавства має природоохоронний статус, не перебуває у власності родини Пишного і має бути вільною від приватного використання.

Паркан встановлений аж до водойми / Скриншот із відео Хапуга.UA

«Ця територія може належати, і скоріш за все вона належить, до земель водного фонду або прибережної захисної смуги. Навіть якщо це водний канал, то це канал, який входить у межі Київського водосховища. Треба розуміти, що це не є частиною приватної ділянки в жодному разі. Вона не має бути частиною приватної ділянки, а для її використання повинен діяти спеціальний правовий режим. Що це означає? Це означає, що законодавство загалом встановлює для таких ділянок обмеження щодо забудови, щодо використання таких земель в цілому приватними особами. А також законодавство передбачає, унеможливлює іншими словами, захоплення цієї землі, щоб перешкоджати вільному доступу інших громадян до водного об’єкту», — каже експертка з нерухомості Берещак.

Фактично ж, зазначена територія включена до складу маєтку. Неозброєним оком видно, що ця земля також інтегрована у ландшафт ділянки. Вочевидь, використовується як частина приватної території та може перекривати вільний доступ до води.

«Це, по суті, самовільне захоплення. Якщо територія не перебуває у власності чи користуванні особою, чи не має якихось правовстановлюючих документів між особою і іншою юридичною особою, яка, володіючи, винаймає цю землю у місцевої громади, виникає закономірне питання про те, на яких підставах і чи законним є володіння або користування цією земельною ділянкою власне вже людиною, яка приєднала її до свого будинку», — зазначає Вікторія Берещак.

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Пишний, Нацбанк і конфлікт інтересів

Підозри у самовільному захопленні землі, прихована вартість маєтку, сумнівно дешеві ділянки, повна незрозумілість походження коштів на все це в доньки чиновника, здається, питань вже достатньо для перевірки фактів у декларації голови НБУ. І НАЗК, ми гадаємо, мало би цим зацікавитись.

Утім, і це ще не все. Як засвідчують публічні реєстри, донька пана Пишного Світлана має частку у компанії Joy Forest, що, за даними ЗМІ, займається розвитком всього цього котеджного містечка.

І в цій фірмі вона — партнерка одного з головних інвесторів комплексу Сергія Слюсаренка, співвласника однієї з найбільших колекторських компаній країни «Укрборг». І тут мова, за оцінкою антикорупційних експертів, цілком може йти про конфлікт інтересів. Адже Національний банк — єдиний регулятор колекторського ринку в Україні.

Він видає ліцензії, здійснює перевірки і може у будь-який момент позбавити компанію, зокрема й «Укрборг», права працювати. Тобто голова НБУ так чи інакше, опосередковано чи навіть напряму, регулює сферу, в якій веде бізнес людина, в котеджному містечку якої родина голови НБУ збудувала і має розкішний маєток. Відтак погодьтесь, що простір для припущень щодо ймовірних бізнесових, земельних, корупційних, банківських нюансів взаємовигідної співпраці просто величезний.

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Цікаво також, що партнер доньки Пишного Сергій Слюсеренко вже побував під арештом у справі про незаконну приватизацію цих земель. Державне бюро розслідувань тривалий час вело справу про незаконну приватизацію понад 7 гектарів земель водного фонду, що захищають дамбу Київської ГЕС.

А це — стратегічний об’єкт. Слідство встановило, ділянки вивели з державної власності під виглядом садових наділів. Хоча насправді це технічна зона гідроспоруд.

Будівництво тут прямо заборонене водним кодексом. Але припускаємо, що родині Андрія Пишного, що облаштувала на цих землях палац, на ці закони абсолютно начхати. Інакше будинку нібито доньки просто не існувало б. Ані в декларації топ-чиновника, ані у природі.

У ДБР на запит редакції Хапуга.ua офіцйно відповіли: «Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, під час якого встановлено факти незаконного заволодіння земельними ділянками, розташованими на гідротехнічних спорудах Київської ГЕС. Про підозру повідомлено 13 особам, які були організовані в дві окремі злочинні організації, очолювані відомими бізнесменами. На сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв’язку з необхідністю виконання запитів про міжнародну правову допомогу».

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Тим часом правоохоронні органи на місці визнають, закони порушуються, огороджувати водний об’єкт заборонено.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Отже, берег закрили. Гучна кримінальна справа щодо цієї земельної оборудки вже не перший рік лежить під сукном. Офіційно, тому що слідству потрібно дізнатися щось там у рамках міжнародного співробітництва. А неофіційно, насправді, як? Журналісти-розслідувачі підсумовують: «Те, що ми побачили і дізналися завдяки вивченні документів про ймовірну роль голови НБУ в цій та інших історіях вражає і залишає простір для роздумів. Аби розставити крапки над і, ми направили офіційний запит голові Нацбанку Андрію Пишному щодо землі й маєтку його доньки. Чекаємо на відповідь і повернемось до теми».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПИШНЕ ЖИТТЯ ГОЛОВИ НАЦБАНКУ! ВІЛЛА, ГРОШІ ТА СХЕМИ: де ховає мільйони Андрій Пишний? | Хапуга.UA

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