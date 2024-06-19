Рада підтримала за основу скандальний законопроєкт про військову поліцію: всі "за" та "проти"

Автори проєкту пояснюють, що зараз багато "військових страждає через те, що немає законності та правопорядку", томе військова поліція є необхідністю.

У середу, 19 червня, народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції. Раніше цей документ був знятий із розгляду через суспільний розголос у зв'язку із неоднозначністю думок населення та влади.

Що передбачає законопроєкт про військову поліцію, як він працюватиме і що кажуть про цей документ адвокати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Які завдання виконуватиме військова поліція

Як йдеться у проєкті документа, представники нового праохоронного органу будуть здійснювати:

Попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту; Провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Військової поліції; Оперативно-розшукову діяльність у випадках та на підставах, визначених законом; Забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, у місцях дислокації військових частин, закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установ та 3 організацій (далі - військові частини), на військових об’єктах, у військових містечках, а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах; Превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту; Захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, а також військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів; Захист державного майна від протиправних посягань; Забезпечення виконання адміністративних стягнень та покарань за вчинення кримінального правопорушення щодо військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань та правоохоронних органів; Контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших військових формувань (далі - військові транспорті засоби); Забезпечення виконання інших, визначених законом, завдань з питань національної безпеки у воєнній сфері, у сфері оборони в мирний час та особливий період.

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Хто буде входити у склад військової поліції

Відповідно до тексту законопроєкту, військова поліція буде комплектуватися із чисельності ЗСУ, однак вона та не може перевищувати 1,5% від загальної чисельності Збройних сил.

Рішення про створення, кількість та склад органів управління, підрозділів, центрів військової поліції та дисциплінарних батальйонів, визначення їх структури та дислокації приймається яіністром оборони України, спираючись на умови дислокації військ, але лише за поданням начальника військової поліції, попередньо погодженим з головнокомандувачем Збройних Сил України.

Військова поліція комплектується військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом та за призовом. Центральний орган управління військової поліції та територіальні органи управління військової поліції можуть комплектуватися державними службовцями та працівниками. До працівників військової поліції належать особи, які уклали трудовий договір із Військовою поліцією.

Призначати керівника військової поліції буде президент України Володимир Зеленський.

Яка буде структура військової поліції

Загальна структура нового правоохоронного органу така:

1) центральний орган управління військової поліції;

2) територіальні органи управління військової поліції (міжрегіональні, регіональні, місцеві);

3) центри спеціального призначення;

4) навчальні центри військової поліції;

5) дисциплінарні батальйони.

"У структурі органів управління Військової поліції діють оперативні та оперативно-технічні підрозділи, підрозділи патрульно-постової служби, підрозділи безпеки дорожнього руху, підрозділи внутрішньої безпеки, гауптвахти, а також інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань Військової поліції або на забезпечення її функціонування", - сказано у документі.

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Для чого створюють військову поліцію

У пояснювальній записці до документу зазначається, що "метою законопроєкту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони, Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту".

Які права та обов'язки матиме військова поліція - затримання ухилянтів, дезертирів та проникнення до житла

Новому правоохоронному органу, зокрема, хочуть надати такі повноваження:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;

зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;

затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, на гауптвахтах військової поліції;

перевіряти у військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів;

здійснює патрулювання в гарнізонах, у прилеглих до гарнізонів населених пунктах, на територіях військових містечок та військових обʼєктах, в місцях дислокації військових частин та прилеглій до них території, а також в громадських місцях;

розшукує та затримує військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також здійснює розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

розшукує викрадену або втрачену вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та вибухові речовини, що перебувають на обліку у військових частинах Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення правопорядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту.

"У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури", - йдеться у пункті 11 статті 16 цього законопроєкту.

Після скандалу законопроєкт був знятий із розгляду

Деякі норми законопроєкту викликали бурхливу реакцію суспільства, через що 5 червня Рада зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.

"Зняли з розгляду тижня №6569-д та 6570-д – проєкти законів про військову поліцію. За таке рішення – 278 (голосів депутатів – ред.)", – написав тоді народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк на сторінці у телеграм-каналі.

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Думки юристів про скандальний законопроєкт

Адвокатка Катерина Аніщенко для ТСН.ua наголосила, що разом з цим законопроєктом в парламенті розглядається законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів. За її словами, у законопроєукті йдеться про затримання не ухилянтів, а дезертирів.

"Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК", - сказала вона нам.

Також законопроєктом пропонується легалізувати "доноси" за гроші.

"Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у документів.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що цією нормою "хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі".

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Ініціатори законопроєкту пояснили створення військової поліції

В коментарі для ТСН.ua один з його ініціаторів, представник комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов розповів, що військові поліцейські будуть забезпечувати порядок, зокрема на дорогах. Крім того, такі правоохоронці дійсно будуть наділені правом проникати у житло.

"Акцентується увага на тому, що військова поліція буде контролювати ситуацію на дорогах, коли військовослужбовці, працівники міністерства оборони або резервісти будуть порушувати правила дорожнього руху. Наприклад, коли будуть перевищувати швидкість і це може призвести до тяжких наслідків, коли порушують правила користування ременями безпеки чи шоломами", - сказав Неклюдов.

До цього він додає, що можуть бути інші ситуації, які також будуть в полі зору військової поліції.

Автор проєкту пояснює, що зараз багато "військових страждає через те, що немає законності та правопорядку", а новий правоохоронний орган може це забезпечити.

На запитання, чи можуть дійсно військові поліцейські проникати у житло, він відповів: "Якщо буде йтись про рятування життя, то звісно без ухвали суду будуть це робити".

"Але військовій поліції ми не даємо функції дізнання та досудове розслідування. Є певні зміни в КПК, які надають їм право виконувати доручення слідчого і прокурора. А широких повноважень не надаємо, щоб не "розганяти зраду". Якщо будуть порушення закона – будемо реагувати. Слідства у військовій поліції не буде, слідство буде за ДБР. У ДБР слідство військова поліція забирати не буде. Тільки допомогти", - зазначив він.

Народні депутати про ухвалений у першому читанні законопроєкт

У Раді думки щодо створення нового військового формування розділились. Так, народний депутат від "Голосу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук прокоментував ухвалення колегами законопроєкту про створення військової поліції. Він називає це "помилковим рішенням".

Нардеп зазначив, що, перш за все, потрібно розбудувати систему військової юстиції, а потім вже займатися такими питаннями як військова поліція.

"Ще раз: ми вважаємо, що це рішення не має жодного стосунку до військової юстиції, а є, швидше, таким варіантом пожежної команди для того, щоб гасити операційні пожежі, які зараз є і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі", - сказав він.

Нагадаємо, 19 червня Рада підтримала в першому читанні створення Військової поліції.

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