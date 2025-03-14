Рада підтримала законопроєкт про покарання для працівників ТЦК і ВЛК: що зміниться

У Верховній Раді пройшов перше читання законопроєкт, яким запроваджується кримінальна відповідальність за інциденти з ТЦК та СП.

Як працюватиме і що чекає на працівників ТЦК і ВЛК, розповіли в сюжеті журналісти ТСН.

Волинь. Упіймали, побили. Бусифікували. Собаку – чистокровного бігля – викинули посеред вулиці. Одеська область. Траса. Чоловіка переслідують. Доганяють. Б’ють. Бусифікують. Львівщина. Зупиняють. Розмовляють. Затриманого чоловіка довго б’ють ногами. Бусифікують.

Скандали з ТЦК та СП / Скриншот із відео ТСН

На цей випадок у Львові відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку та ДБР.

Керівництво Львівського ТЦК підтвердило, що на відео їхні співробітники, засудило їхні дії та оголосили про призначення службового розслідування. За два місяці його результатів досі немає.

Це невелика частина скандальних випадків за участі співробітників ТЦК та тих, які потрапили на відео. Більшість із них досліджувалися спеціальними органами. Як результат, вони видавали відписку, що затриманий чоловік не мав військово-облікових документів або перебував у розшуку. З такими випадками зібралися боротися у Верховній Раді новим законом. Точніше доповненнями до Кримінального кодексу.

Скандали з ТЦК та СП / Скриншот із відео ТСН

“Дуже важливо наголосити на тому, що до розробки цього законопроєкту був залучений Генеральний штаб Збройних сил України, і ми отримали погодження та підтримку вказаного законопроєкту”, – каже нардеп Олександр Бакумов.

Законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення службових повноважень працівниками ТЦК та ВЛК уже пройшов перше читання. Замість адміністративної настає кримінальна відповідальність. Відповідно від 3 до 6 років позбавлення волі.

Наприклад, якщо вони мобілізують громадянина, якого за законом мобілізувати не можна. Або ж навпаки, не мобілізують того, кого призивати можна. Олександр Бакумов, співавтор законопроєкту, каже, що головне – дотримуватися процедур мобілізації.

“Є чітко визначений порядок, як військовозобов'язний має прибувати до територіальних центрів комплектування для виконання свого військового обов'язку. Якщо він це не виконує відповідно або у нього порушені відповідні процедури обліку, це має зробити Національна поліція. Національна поліція має право на адміністративне затримання. Нацпол може відповідно застосувати адміністративне затримання, клопотати про адмінарешт у певних випадках чи здійснювати адмінарештне доставлення. Але точно не бусифікація, точно не схоплення людей”, – каже нардеп.

Аналогічні покарання чекають і на лікарів, якщо вони порушуватимуть процедури проведення військово-лікарської комісії. Їх притягуватимуть до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві висновки про стан здоров'я призовників – як за визнання здорових людей хворими, так і навпаки.

Скандали з ТЦК та СП / Скриншот із відео ТСН

“Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за порушення процедури, за порушення порядку, який встановлює. І неважливо, який суб'єкт прийшов на медичний огляд – лікар, який буде ставити свій підпис, свою печатку і засвідчувати висновок відповідної лікарської комісії, буде вже зовсім по-іншому дивитися на той висновок, який він відповідно засвідчує і на якому він ставить свій підпис”, – каже нардеп.

Нічого нового у змінах до Кримінального кодексу не бачить адвокат з багаторічним стажем Андрій Новак. Він називає це популістським рішенням.

Адвокат нагадує, що раніше Адміністративний кодекс передбачав відповідальність за перевищення службових повноважень. Але випадків його застосування до порушників у ТЦК надзвичайно мало.

Раніше ми писали про те, що в Харкові працівники ТЦК у балаклавах побилися з цивільними: в хід пішли кастет і пістолет.

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