Рада Росія-НАТО: які шанси в Альянсу переконати Кремль відвести від українських кордонів війська

Завтра союзники пояснюватимуть гостям із Москви, що перспективи в їхньої країни, якщо її війська перетнуть кордон із Україною, не надто втішні.

Росія стягує до українського кордону гвинтокрили, американські чиновники вважають це ознакою, що Путін усе ще планує напад. Про це повідомляє видання New York Times, посилаючись на анонімні джерела в уряді. Зараз Росія розпочала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучено близько 3 тисяч військових і важку техніку. Однією з причин, чому запланований напад відкладають - американці вважають погоду, тому Пентагон для своїх аналітичних прогнозів щодо кризи на українському кордоні дуже ретельно вивчає дані метеорологів. Утім Сполучені Штати все ще покладаються на дипломатію. Заступниця держсекретаря Шерман після переговорів з росіянами - сьогодні в Брюселі зустрілася з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, завтра - там відбуватиметься саміт Росія-НАТО.

Про те, які шанси в Альянсу все ж переконати Кремль відвести від українських кордонів війська - 11 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Аби бути якомога переконливішим, Альянс готує Росії попередження. Завтра союзники пояснюватимуть гостям із Москви, що перспективи в їхньої країни, якщо її війська перетнуть кордон із Україною, не надто втішні. Адже вона зіткнеться з небаченими раніше політичними й економічними наслідками.

Росію закликатимуть говорити не з позиції сили, а з позиції дипломатії, водночас прориву від цих перемовин жодна зі сторін не чекає, і про це прямо кажуть і в Брюсселі, і у Вашингтоні, й у Москві. Що стосується Києва, - то для нього діалог Заходу з Росією щодо її ультиматумів - глобально нічого не міняє - союзники сьогодні знову запевнили Україну у своїй непохитній підтримці. Про це написала у Twitter американська дипломатка - заступниця держсекретаря Венді Шерман, яка вчора говорила з росіянами від імені США.

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Сьогодні вона в Брюсселі зустрілася з генсеком НАТО й поінформувала союзників про результати женевської зустрічі перед стартом нового раунду перемовин. В Альянсі провели, так би мовити, фінальну звірку годинників перед приїздом сюди делегації з Москви. Союзники погодили спільний підхід до Росії, що балансує між стримуванням та діалогом. Захід закликатиме її рухатися в напрямку до деескалації.

Російські дипломати напередодні запевняли, що їхні солдати, які все ще стоять повз кордонів із Україною, не збираються їх перетинати, однак і супутники, і розвідка говорять геть про інше. Врешті знизити напругу на кордонах із Україною росіян завтра одностайно закликатимуть усі союзники НАТО. Й дадуть зрозуміти, що на ультиматуми Москви, яка вимагає від Альянсу не шукати собі майбутніх союзників на сході, не пристануть. І що жодна третя країна - не вправі вирішувати, кому приєднуватися до НАТО, а кому ні.

Які шанси в НАТО переконати Кремль відвести свої війська від українських кордонів

Що ж стосується України, то її долю союзники обіцяли без неї не вирішувати. Раду Росія-НАТО, де, зокрема, йтиметься про геополітичний вибір Києва, скликали, до речі, вперше за два з половиною роки. Стартує - завтра вранці, й саме там, прогнозують джерела "Радіо Свобода" в дипломатичних колах ЄС, буде найзапекліший дипломатичний бій цього тижня, який не завершиться поступками з боку НАТО в ключових для блоку питаннях.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

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Автор: Зоряна Степаненко