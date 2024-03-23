Рада скасувала статус "обмежено придатний": хто повинен повторно пройти ВЛК – нові подробиці

В Україні більше не буде такого поняття як "обмежено придатний" до служби.

Верховна Рада України 21 березня скасувала статус "обмежено придатний". Тепер чоловіки, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Усі деталі гучних змін в ексклюзиві ТСН.ua розповіла Вікторія Панченко.

Сумні новини для тих, хто "купив" собі інвалідність. Обмежено придатні чоловіки мусять пройти повторний медогляд. Такі зміни запровадили нардепи. Верховна рада просто взяла і скасувала поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ.

Нардепи вирішили не чекати на прийняття нового законопроєкту про мобілізацію, а діяти швидше.

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Однак, законопроєкт, де міститься ця норма, ще має підписати президент Володимир Зеленський. Набрання чинності законом відбудеться через місяць після його офіційного опублікування.

Крім цього Верховна рада в цілому ухвалила документ щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 21 березня:

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію;

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Що по мобілізації

Поки народні обранці викручуються з потрібними нормами, які регулюють мобілізаційні процеси в Україні. Щось прибирають, щось перекидають до інших законопроєктів, які простіше проголосувати зараз. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив гучну заяву – за його словами Україні не потрібна така кількість мобілізованих. Мова йде про 500 тисяч українських чоловіків, яких хочуть призвати до армії. За його словами, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

Але питання про кількість мобілізованих залишається відкритим. Командир батальйону "Вовків Да Вінчі" Сергій Філімонов запевняє, що потрібно мобілізувати понад 250 тис осіб, інакше Україна не має шансів.

Також він зазначив, що зараз ЗСУ воюють проти армії "з безмежним гаманцем".

"Це найменший потрібний мінімум, щоб стримати росіян та почати повертати території, бо зараз у нас дефіцит піхоти та проблеми зі зміцненнями", - зазначив Філімонов.

Військові вже неодноразово говорили про необхідність пришвидшення та посилення мобілізації.

На думку майора бригади "Азов" Сергія Цісарука, якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то за тиждень вони знайдуть сотню добірних воїнів, які "весь цей час втікали від поранених ветеранів, що служать у ТЦК".

"Будь-які цифри в контексті мобілізації - це п***ж. Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги. Нам потрібна постійна системна мобілізація, постійне поповнення війська, постійна підготовка. При цьому необхідно займатись не лише мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення. А не вигадувати постійно рандомні цифри, які просто лякають людей", - каже заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

Покарання для ухилянтів

Тим часом епопея з правками до мобілізаційного законопроєкту продовжується. В ефірі телемарафону народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що нардепи допускають пункт про оголошення у розшук ухилянтів, збільшення штрафів і посилення адміністративної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Знімати ТЦК буде заборонено

Є ще один цікавий нюанс, хапатися за телефон та знімати усі дії представників ТЦК можуть заборонити. Оборонний комітет не підтримав правку, яка дає право громадянам вести фото і відеофіксацію під час вручення їм повісток. Тим часом за словами депутатки Ірини Фріз, 19 березня було підтримано "достатньо якісну норму щодо зобов’язання державних райадміністрацій здійснювати сповіщення по ОТГ з населенням до 10 тисяч".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИМ" НАПРУЖИТИСЯ! Рада ухвалила важливе рішення!

Нагадаємо, комітет Верховної Ради ухвалив важливі рішення щодо відстрочки.

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