Рада ухвалила бюджет: куди спрямують доходи від збільшення податків та за що критикують кошторис

Депутати вирішили працювати до пізнього вечора, щоби внести зміни до цьогорічного бюджету.
Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік з додатковими грішми. Завдяки ухваленню закону про збільшення податків, доходи бюджету зросли на 55 мільярдів гривень. Ці гроші планують спрямувати на медицину, будівництво лікарень, доріг, аеропортів, житла для ветеранів ООС та облаштування державного кордону.
Про це 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Також збільшать фінансування Міноборони, Держкіно, бібліотек, музеїв та меморіальних комплексів.
Мінімальна зарплата лікаря наступного року буде не меншою за 20 тисяч гривень. Водночас бюджет критикують за майже невідчутне збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які служать відправною точкою для нарахування багатьох соціальних виплат. У Мінфіні пояснюють: не хочуть збільшенням зарплат розкачувати інфляцію, яку вважають однією з основних загроз економіці у 2022-ому.
Окремо в бюджеті наступного року передбачили 3 мільярди гривень фінансування так званої "тисячі Зеленського" - бонусу для вакцинованих українців. Почати цю програму планують ще до січня. Тому депутати сьогодні вирішили працювати до пізнього вечора, щоби внести зміни до цьогорічного бюджету та виділити гроші на цю "тисячу".
Нагадаємо:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у парламенті заявив, що "держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни".
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