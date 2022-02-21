Рада ЄС: Україна закликає до введення санкцій щодо Росії від Євросоюзу, але там з ними не поспішають

Рада ЄС: Україна закликає до введення санкцій щодо Росії від Євросоюзу, але там з ними не поспішають

Санкції на випередження Євросоюз вводити не готовий.

Російський план вторгнення вже почався, про таке заявив речник британського прем’єра Бориса Джонсон, спираючись на дані власної розвідки. За його словами, Росія вже задіяла елементи свого сценарію у режимі реального часу. В той же час ще залишається вікно для дипломатії. Дипломатичне вирішення російської кризи обговорюють сьогодні на Раді ЄС: у Брюсселі зібралися міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Там перебуває і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко для ТСН.

Україна очікує від Євросоюзу рішучості й конкретики. Український міністр своїх європейських колег на засіданні закликав не чекати на повномасштабне вторгнення, а вже зараз покарати Росію окремими, як він сказав, санкціями, підстав для цього, мовляв, вистачає. Нагадаємо, лише за минулу добу на Донбасі понад 80 обстрілів українських позицій російськими гібридними силами, здебільшого, з забороненої зброї. Отже, очільник українського МЗС підтвердив: Євросоюз готовий до санкцій проти Росії, але наразі триває дискусія, в який саме момент певні з них пускати в хід. Тобто, що має стати тим самим спусковим гачком, який змусить європейські країни перейти від слів до вчинків. Але й у словах, що лунали від колег, міністр побачив позитивні сигнали. Каже, риторика міняється, кризу називають уже не українською, а російською. А отже, розуміють, хто її спричинив.

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«Зараз надзвичайно важливо називати речі своїми іменами. Чітко вказувати, хто що робить. Хто ескалює і хто вбиває. Це Російська Федерація. Перекладаючи на українську мову відомий прислів, треба так і називати - змію змією. Безпека України - це зараз пріоритет номер один, і ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, щоби її гарантувати», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Із санкціями на випередження у Євросоюзі не поспішають. Ба більше, президентка Євромісії виступила проти, про це напередодні сказала в інтерв’ю німецькому медіа. Урсула фон дер Ляєн пояснила, що в такому випадку обмеження перестануть бути фактором стримування. Тут усе ще покладаються на дипломатію, й шанс, вважає керівництво ЄС, є. А те, що зараз не час для санкцій, журналістам сьогодні дав зрозуміти й глава європейської дипломатії.

«Я скличу екстрену зустріч Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і презентую санкції. Ми готові це зробити, коли настане потрібний момент. Та я все ж сподіваюся, що ми працюємо для того, аби він не настав», - заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

На Раді ЄС обговорять дипломатичне вирішення російської кризи

Що Євросоюз готовий зробити для України зараз - це підтримати фінансово, сьогодні остаточно схвалили рішення про виділення допомоги на один мільярд двісті мільйонів євро. Готові й надіслати своїх військових інструкторів, які вчитимуть українських солдатів.

Київ від осені домагався цього рішення від Брюсселя. Й нарешті отримав його - зараз це важливий політичний сигнал, сказав Кулеба. Ще важливішим, сказав міністр колегам, стало би надання зараз Україні європейської перспективи. Та з цим вольовим рішенням тут не поспішають.

«Російське вторгнення в МЗС Британії, зокрема, вважають «дуже ймовірним». Але водночас згодні - дипломатію слід продовжити», - заявила Ліз Трасс.

Готовність до цього висловила й глава німецької дипломатії. Сказала, за переговорним столом на росіян чекатимуть «будь-якого дня й будь-якої миті». Нинішні ж дії російської влади назвала «абсолютно безвідповідальною грою». Й зауважила не слід гратися з людськими життями.

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