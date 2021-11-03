Рада затвердила відставки п'ятьох урядовців: хто вони та чому все ж таки пішли з посад

Рада затвердила відставки п'ятьох урядовців: хто вони та чому все ж таки пішли з посад

Вже завтра планують призначити нових міністрів.

Верховна Рада затвердила відставки п'ятьох урядовців. Усі вони написали заяви на звільнення за власним бажанням, хоча, кажуть, не всі таке бажання мали.

Про те, хто вони та чому все ж таки пішли з уряду - 3 листопада в ТСН.19:30.

Президент Зеленський, кажуть в кулуарах, винайшов спосіб звільнення міністрів, не передбачений жодним законом. Він переконує міністрів, якими незадоволений, написати заяви на звільнення за власним бажанням. Цей винахід поки що не дав жодного збою. Влітку четверо міністрів пішли у відставку нібито з власної волі, а зараз ще п'ятеро пакують речі.

Причини цих звільнень не завжди очевидні для депутатів. Поки в монокоаліції дисципліновано тиснуть кнопки "за", в опозиції жаліються, що роль парламенту у важливих кадрових питаннях стала геть декоративною.

Також читайте Нові кадри: кому монобільшість пропонує посади міністрів

Ніякого звіту міністрів, яких звільняють, депутати теж не почули. До Верховної Ради прийшли лише двоє - міністр екології Роман Абрамовський, який за весь день так і не промовив ані слова. Та віце-прем'єр, міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, якого Зеленський вирішив перепризначити на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. Звільнення Тарана у Раді вважають найбільш обґрунтованим: провалив оборонне замовлення, закупівлі харчів для війська, зброя і техніка, виплати військовим - скрізь провал. В профільному комітеті вже рік вимагали його звільнення і не розуміють, чому з цим затягували у президента.

"За що знімати Тарана? Простіше сказати, що він зробив. Він не зробив практично нічого. ... Такого жахливого виконання оборонного замовлення, як було за час міністерства пана Тарана, не існувало в природі.... Щоб ви розуміли, придбання сухпаю для ЗС взагалі не було заплановане для МО. Вони це з'ясували восени і зараз намагаються знайти гроші для того, щоби закупити сухпай для ЗС. Паливо арктичне і частина літнього не закуплене досі", - зазначив член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергій Рахманін

Олексій Резніков, якого завтра планують призначити міністром оборони, обіцяв депутатам з комітету зробити все, щоби розібрати Авгієві стайні, залишені попередником, каже нардеп. Та він сам сьогодні був небагатослівний. Повідомив, що найімовірніше залишить роботу у Мінській тристоронній групі.

"В ТКГ я не буду вже брати участь. Напевно. Але принципове рішення приймає президент", - сказав він.

Другим лідером антипатій в Раді став віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Ми втратили дуже багато часу. За 9 місяців так і не було реформоване оборонні закупівлі. У нас оборонне замовлення Шрьодінгера. По факту його немає. Розробка кевларового бронежилета і будівництво першої фабрики Тесла профінансував уряд США. Ви щось чули, щоби в нас уряд профінансував щось високотехнологічне?", - зазначив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

Новини України: Верховна Рада затвердила відставки п'ятьох міністрів – хто вони і чому пішли

А от в чому полягають претензії до першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, призначеного лише в травні, чимало депутатів не розуміють. Та переказують чутки: мовляв, Любченко бачив себе майбутнім прем'єром, але програв підкилимну боротьбу Денису Шмигалю.

"Хіба це секрет, що проблема була в тому, що Любченко претендував на прем'єр-міністра і Шмигаль його технічно сплавив?", - сказав нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Та зрештою депутати дружно і оперативно звільнили всіх п'ятьох. А завтра планують призначити нових міністрів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання