Радбез ООН збирається, щоб обговорити російську загрозу в Україні

Росія залишається серед членів і має право ветувати резолюцію.

Рада безпеки ООН обговорить сьогодні російську загрозу. Засідання скликали з подання Сполучених Штатів.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Жодних резолюцій, як очікується, сьогодні ухвалено не буде. Не в останню чергу тому, що Росія, як постійний член Радбезу, має право вето. А наступного місяця країна-агресорка ще й отримає керівні повноваження у Радбезі.

Рада безпеки ООН збереться на засідання о 17:00 за київським часом. Його скликали на вимогу Сполучених Штатів, щоб обговорити загрозливу поведінку Росії, що скупчила понад сотню тисяч своїх військ на кордоні з Україною. Прикметно, що засідання відбуватиметься в останній день головування в Радбезі Норвегії. У лютому керівництво переходить до Росії.

Парадоксально, але саме країна-агресорка, згідно із ротаційним принципом, не лише отримає на місяць керівну роль, але й залишається постійним членом Ради безпеки і має право вето на будь-яку резолюцію. Тобто, якщо сьогодні Радбез захотів би ухвалити рішення проти неї, Росія легко його заблокувала би.

Втім, в американському представництві певні, саме обговорення і публічний осуд - ефективні методи тиску на Росію. Сьогодні країна-агресорка може зробити спробу зірвати засідання Радбезу, запросивши процедурне голосування із цього приводу.

Заступник посла Росії в ООН минулого тижня натякав на таку можливість і називав це обговорення: «піар ходом, ганебним для репутації Радбезу». Втім, навряд чи Москва зважиться на такий хід, бо зібрати необхідні голоси на свою підтримку, як показує досвід, їй не вдасться.

Рада безпеки ООН сьогодні обговорить російську загрозу | Новини світу

Водночас, санкції проти олігархів Путіна обіцяють сьогодні оголосити у Великій Британії. Йдеться про власність друзів очільника Кремля у Лондоні.

В такий спосіб прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне стримати Москву від вторгнення в Україну. Наразі Велика Британія планує запровадити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації України.

Тим часом Міністр оборони Канади Аніта Ананд прибула до України з дводенним візитом. У Києві вона зустрінеться з Олексієм Резніковим. Раніше уряд Канади ухвалив рішення про допомогу українським військовим, зокрема бронежилетами, біноклями та медичним аптечками.

А от у Росії розпочали збирати підписи проти війни з Україною. У петиції йдеться, що війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе загрозу її існуванню. Відомо, що під документом вже поставили підписи акторка Лія Ахеджакова і музикант Андрій Макаревич.

Велика Британія оголосить жорсткі санкції проти Росії | Новини світу

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