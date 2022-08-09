Радіація вразить мільйон людей: експертка попередила про наслідки катастрофи на ЗАЕС і закликала вивезти дітей

Внаслідок можливої катастрофи на Запорізькій АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей і не лише в Україні.

Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації.

Про це в ефірі ТСН.19:30 повідомила очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

"За даними наших державних органів, 30 000 (км2 – ред.) може складати зона відчуження. Це майже в 10 разів більше, ніж зона відчуження складає після Чорнобильської АЕС. Але якщо ми говоримо про потенційно забруднені території, то якщо після Чорнобиля це були 200 тис. км2, то зараз вже є прогнозні підрахунки, що ця потенційно забруднена територія буде складати 2 млн км2. Це просто безпрецедентна територія", – пояснила експертка.

Вона додала, що в разі катастрофи практично вся територія Запорізької області не буде придатна для життя десятки років.

"Тисячі людей зараз перебувають під прямою загрозою ураження радіоактивними елементами. Те, що відбувається зараз на станції, є актом безпрецедентного ядерного тероризму", – наголосила Тимочко.

"У самих залах атомних блоків розташована військова техніка. Ведення замінування території, яке може закінчитися в будь-який момент вибухами, може призвести до пошкодження обладнання. І самі українські спеціалісти, які обслуговують Запорізьку АЕС, перебувають під постійним психологічним тиском. І це унеможливлює ухвалення правильних технологічних рішень постійно в режимі 24 на 7", – зауважила екологиня.

Вона також поінформувала, що після катастрофи на ЧАЕС радіаційного ураження зазнали 600 тис. людей. А в разі катастрофи на ЗАЕС ця кількість складе 1 млн. А загиблих може бути в десятки разів більше, ніж внаслідок вибуху на ЧАЕС, що до цього часу вважався найбільшою ядерною катастрофою.

"Масштаби торкатимуться не лише України. Це та ж сама Росія і Білорусь, країни Чорноморського басейну і європейські країни, які зараз висловлюють виключно занепокоєння", – зазначила експертка.

Вона наголосила, що від радіації практично немає захисту. Найбільше постраждають люди, які будуть поблизу ЗАЕС, – це опромінення у високих дозах.

"Тому вже зараз можна порадити дітей вивезти з цієї зони. Найгірше це переносять вагітні і діти. Ми вже зараз, маючи більше 30 років досвіду після чорнобильської аварії, маємо величезну кількість людей, які народилися після тої аварії, але страждають на різні ураження. Є, звичайно, гіпопротекторні заходи і я маю надію, що якщо ця ситуація буде загострюватися, то населення буде попереджено з тим, щоби частина населення була просто евакуйована", – сказала Тимочко.

Нагадаємо, російські окупанти замінували територію Запорізької АЕС та заявили про готовніть підірвати її, якщо надійде такий наказ.

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