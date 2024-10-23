Радикальні рішення і гучні відставки: що сказав Зеленський на тлі скандалів із МСЕК

Скандали з МСЕК не минулися просто так. Президент Володимир Зеленський зібрав засідання РНБО і, як результат, генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку, а МСЕК взагалі ліквідують. Проте афери, які продовжують випливати, шокують! Людей з інвалідністю серед прокурорів стало набагато більше, ніж серед усього населення в Україні, але не прокурорами єдиними.

В яких регіонах скільки прокурорів і не тільки намалювали собі групу, що сказав сам Костін та якою буде доля МСЕК, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

МСЕК просто шокує! Голови летять!

Справжні мародери під час війни почали вилазити назовні, керівників МСЕК масово почали "косити" за корупцію, а суми награбованого просто не налазять на голову.

Хмельниччина: "Королєва, якій можна всьо", різною валютою тримала у себе 6 мільйонів доларів, невідомо, на яку суму в жіночки знайшли прикраси, брендові речі та купу майна. “Зайву зелень” у сумках королева викидала з вікон просто під час обшуків.

Миколаївщина: керівниця МСЕК встигла накопичити трохи менше – 450 тисяч доларів, але від цього шок не менший. А ще в неї вилучили колекцію золотих виробів і знайшли три незадекларовані квартири в Одесі. І так, вишенька на торті – російський паспорт у сина.

22 жовтня керівник СБУ Василь Малюк заявив: 64 посадовці МСЕК отримали підозри. Також скасовано 4106 висновків про інвалідність. Станом на зараз, каже Малюк, 9 осіб уже засуджені. Викрито діяльність 8 угруповань, до яких входили представники МСЕК – це, зокрема, в Харківській області, там посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки. У них вилучили понад 650 тисяч доларів.

На Рівненщині представники МСЕК і лікарсько-консультативних комісій оформлювали фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. За це вони отримали понад 350 тисяч доларів прибутку.

На Закарпатті також викрили голову обласної МСЕК і трьох її спільників, які оформлювали ухилянтам інвалідність. І якщо ви думаєте, що оформляли собі інвалідність лише ті, хто не хотів до армії, то помиляєтеся. Нагріти руки на державі, як виявилося, захотіли прокурори.

Як виявляється, у тієї самої королеви раптово “інвалідами”, не людьми з інвалідністю, а саме інвалідами стали понад 50 прокурорів Хмельниччини. Про це повідомив раніше український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштаби правопорушень, адже могли бути "співучасниками корупційних схем". А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

Як була організована схема?

За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлював собі догляд і таким чином автоматично виключався з числа придатних до мобілізації. Проте й самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

Хто не оформив інвалідність?

До речі, прізвища прокурорів-інвалідів Бутусов теж оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив лише один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Зеленського розлютили! Указ президента

В Офісі генпрокурора тоді ж заявили, що підписали наказ про проведення службового розслідування. Але однією служебкою не обійшлося. Скандал прогримів так гучно, що дійшов до президента, і Зеленський терміново призначив засідання Ради нацбезпеки й оборони. Він вимагав реакції правоохоронців на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивої інвалідності, зокрема прокурорами. І 22 жовтня на вечір з’являється інформація, що генпрокурор Андрій Костін таки йде у відставку.

Це підтвердили і в Офісі генпрокурора, там процитували вже колишнього керівника. Костін каже, що погоджується з позицією президента:

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність, зокрема політична відповідальність".

Хто відповість?

Та от цікаво, якою ж буде ця персональна відповідальність? Хто саме відповідатиме? Напишіть нам у коментарях! А тим часом цікаву думку висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко:

“Генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, повідомили в Офісі генпрокурора. Таке рішення він ухвалив після скандалу з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яка незаконно оформлювала фальшиву інвалідність чоловікам. Зокрема, такі посвідки отримували прокурори. А тепер давайте начистоту. Ще один винний у ситуації спокійно уникнув покарання. Тут немає значення, чи це результат його некомпетентності, злого умислу, участі в схемах – на зараз причина “чому” другорядна. Першочергове – це сталося за його часів управління системою органів прокуратури. Костін мав понести репутаційне публічне покарання. Щонайменше – звільнення за негативними наслідками і ніколи ніде не знайти роботу. Проте що буде? Зараз скандал вщухне, покарають, як завжди, кілька дрібних виконавців і пан колишній генпрокурор за вірну службу владі отримає теплу посаду посла в не дужа важливу, а отже, дуже спокійну країну. Буде далі за наш рахунок мати гарне життя і згадувати скандал як страшний сон. Такі будуть реальні наслідки звільнення за власним бажанням. Тому жодної перемоги тут немає і бути не може. Це зрада в чистому концентрованому вигляді. Якщо це чистки, анонсовані президентом, то краще не треба, бо вони б’ють по репутації більше за мовчання”.

Прокурорів-інвалідів більше, ніж у середньому серед громадян

А зараз варто в цифрах розібратися, скільки у нас прокурорів раптово похворіли і терміново оформили собі групи. Видання “Економічна правда” провело аналіз і з’ясувало, що в органах прокуратури, можливо, нараховується втричі більше осіб з інвалідністю, ніж у середньому серед населення, а серед начальників цей показник становить 38%. Крім цього, видання провело й аналіз судових вироків та виявило, що незважаючи на численні кримінальні справи, жоден член МСЕК не був засуджений до реального терміну ув'язнення від початку повномасштабної війни.

Більшість отримали лише м'які покарання, як-от штрафи або умовні вироки. Варто зазначити, що прокурори часто "розвалюють" справи через угоди про визнання винуватості, що призводить до м'яких покарань. Крім того, видання пише, що у прокуратурі зазначали надмірну кількість осіб з інвалідністю. За даними Державної служби статистики, на початку 2022 року в Україні налічувалося близько 2,72 мільйона осіб з інвалідністю, а під час війни ця цифра зросла до 3 мільйонів.

Скільки прокурорів мають виплати і які?

Однак у прокуратурі ситуація має інший вигляд: приблизно 20% прокурорів вказали на наявність пенсійних виплат, що свідчить про високий рівень інвалідності серед працівників цієї установи. Це питання викликає підозри щодо можливих зловживань під час оформлення інвалідності, оскільки такий статус надає особам певні пільги під час працевлаштування. Серед керівного складу прокуратури цей показник ще вищий: 38% керівників мають пенсії, що, на думку експертів, є аномальним.

Аналіз свідчить про те, що 10% пенсіонерів прокуратури отримують пенсії за інвалідністю, водночас серед рядових прокурорів цей показник значно нижчий. Різке зростання кількості пенсіонерів, особливо під час війни, підкреслює потребу в детальному розслідуванні та вивченні цього феномена. Експерти вказують на те, що під час війни український бюджет витрачає значні кошти на пенсії для прокурорів. 2023 року на ці потреби було виділено близько 288 мільйонів гривень. Середня пенсія прокурора становить 199 тисяч гривень на рік або приблизно 16,6 тисячі гривень на місяць. Наявність пенсії за інвалідністю може значно полегшити процес працевлаштування і зменшити ризик звільнення, що додає ще один рівень складності до вирішення проблеми.

Після засідання РНБО на вечір 22 жовтня на зв’язок вийшов Зеленський. Президент заявив, що пооформлювали собі інвалідність не лише прокурори, а число “осіб з інвалідністю” серед посадовців перевалює кілька сотень.

МСЕК – все! Якою буде доля комісії?

Отже, МСЕК все, догралися, дограбувалися, розформовують. Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Кабміну доручили забезпечити створення робочих груп з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам, а вже за три місяці вони мають доповісти про результати перевірок. Крім цього, мають підготувати план впровадження цифровізації проходження всіх етапів МСЕК разом з МОЗ та Мінцифри і проведення разом з Пенсійним фондом, ДБР, СБУ та Нацполіцією аудиту нарахування пенсійних виплат посадовцям. Верховній Раді рекомендують разом з Міністерством охорони здоров’я в місячний термін розробити законопроєкт про реформування системи медико-соціальної експертизи, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій від 31 грудня 2024 року.

А Національному агентству з питань запобігання корупції рекомендують перевірити та актуалізувати до 30 листопада поточного року дослідження топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності. Документ також передбачає зміни до Кримінального кодексу України, які визначали б голову та членів медико-соціальних експертних комісій суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Чиї голови вже “полетіли”?

Цей указ того ж дня, 22 жовтня, набув чинності. А тим часом одразу після завершення РНБО з заявою виступив і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Там теж летять голови, керівник установи повідомив, що вже почалися перші звільнення топчиновників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК.

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