Раділа вибухам у Києві та порівнювала містян зі щурами: що відомо про любительку "руского міра" (фото, відео)

Прихильницею Росії та Путіна виявилась 22-річна уродженка Донеччини Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у Києві.

У Києві 7 жовтня просто під час російської атаки на столицю стався неприємний інцидент.

Молода жінка раділа вибухам, насміхалася з містян, які бігли до укриття. Жінка опублікувала відео, на якому каже, що "росіяни ї*ашать українців" і "от, дивіться, як пацюки побігли".

Київська поліція під час моніторингу соцмереж виявила провокативний відеозапис,на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо киян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора.

У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих

Що відомо про Аліну Волошину

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисниці та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу.

Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у Києві.

Затримання Аліни Волошиної / Фото: із соцмереж

Знайдено TikTok Волошиної: побачене шокувало

Користувачі Мережі знайшли TikTok-сторінку Волошиної. Деякі TikTok-ролики жінки відверто шокують.

Волошина зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР", а також захоплюється терористами з ПВК "Вагнер".

Зокрема, на одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу любителька "руского міра" обрала пісню, в якій, зокрема, містяться такі слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор".

Кадри з TikTok любительки "руского міра" Аліни Волошиної / Колаж

Окрім того, Волошина встановлювала собі на аватарку логотип "Вагнера" і "співала" в дуеті з бойовиком цього терористичного угруповання.

Поліція досліджує контакти молодої жінки

Правоохоронці ретельно досліджують контакти Аліни Волошиної.

Про це джерела у правоохоронних органах розповіли ТСН.ua.

"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження", – повідомили правоохоронці кореспонденту ТСН.ua.

Жінка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, зранку, 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, у Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено в чотирьох районах столиці.

Читайте також: