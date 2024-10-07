Раділа вибухам у Києві та порівнювала містян зі щурами: що відомо про любительку "руского міра" (фото, відео)

Прихильницею Росії та Путіна виявилась 22-річна уродженка Донеччини Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у Києві.
У Києві 7 жовтня просто під час російської атаки на столицю стався неприємний інцидент.
Молода жінка раділа вибухам, насміхалася з містян, які бігли до укриття. Жінка опублікувала відео, на якому каже, що "росіяни ї*ашать українців" і "от, дивіться, як пацюки побігли".
Київська поліція під час моніторингу соцмереж виявила провокативний відеозапис,на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо киян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора.
Що відомо про Аліну Волошину
Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисниці та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу.
Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у Києві.
Знайдено TikTok Волошиної: побачене шокувало
Користувачі Мережі знайшли TikTok-сторінку Волошиної. Деякі TikTok-ролики жінки відверто шокують.
Волошина зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР", а також захоплюється терористами з ПВК "Вагнер".
Зокрема, на одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу любителька "руского міра" обрала пісню, в якій, зокрема, містяться такі слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор".
Окрім того, Волошина встановлювала собі на аватарку логотип "Вагнера" і "співала" в дуеті з бойовиком цього терористичного угруповання.
Поліція досліджує контакти молодої жінки
Правоохоронці ретельно досліджують контакти Аліни Волошиної.
Про це джерела у правоохоронних органах розповіли ТСН.ua.
"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження", – повідомили правоохоронці кореспонденту ТСН.ua.
Нагадаємо, зранку, 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, у Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Уламки збитих ракет "Кинджал" знайдено в чотирьох районах столиці.
Читайте також: