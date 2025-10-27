Радіодиктант 2025: чому обурилась рекордсменка і що думає міністр освіти

Радіодиктант / © unian.net

26 радіодиктант сьогодні зранку писали тисячі українців і іноземців. Цю акцію традиційно проводять у День української писемності та мови. Але сьогоднішній диктант викликав хвилю дискусій і обговорень. На що нарікають учасники та чому цей диктант уже охрестили найгіршим за всю історію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Під трансляцією радіодиктанту на ютуб-каналі українського радіо — десятки обурених коментарів. Текст читала акторка Наталія Сумська. Учасники у коментарях скаржаться — не встигали дописати перше речення, як вона вже зачитувала наступне. Тож багато хто просто пропускав слова, а то і цілі словосполучення.

79-річна львів’янка Христина Гоянюк не пропустила жодного диктанту. Її називають рекордсменкою не лише тому, що на її рахунку 26 диктантів, а й тому, що писала вона їх без помилок.



«За 26 років — це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, не добре прочитаний, сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року читав», — каже вона.

Не встигав за піддиктовкою і міністр освіти Оксен Лісовий.



«Я думаю, що я зробив помилки, бо по-перше, через темп я переставив деякі слова. і можливо в пунктуації, з точки зору десь заважало почути інтонацію. де ставити знак оклику», — каже він.

Уже традиційно до радіодиктанту національної єдності долучаються і іноземці. Надзвичайна та повноважна пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць каже: текст диктанту їй сподобався, але, зізнається, писати було дуже важко.

«Треба жити!» — так називається текст радіодиктанту. Його авторка — Євгенія Кузнєцова. Попри шквал критики, частина користувачі виступила на захист Наталії Сумської. Серед них і письменниця Тетяна Власова.

«Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося, тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо Радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися. По суті, це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об’єднувати», — написала вона.

Вже за кілька годин після диктанту мережа вибухнула не лише скаргами, а й жартами та мемами на тему цьогорічного радіодиктанту. Наталю Сумську порівнюють із реперкою Альоною Альоною. І зі спортивною машиною — із популярного мультфільму. І навіть з літаком.

Нагадаємо, авторка тексту відреагувала на скарги українців та згадала пса Патрона.

