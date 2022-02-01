Радіти зарано: Зеленський прокоментував інформацію про відведення частини російських військ

За його словами, подібні дії Росії вже фіксували минулого року, коли Кремль публічно заявив про відведення військ, їх тимчасово відвели, а потім велику частину з них повернули.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про повне відведення російських військ від кордону з Україною наразі не йдеться. За його словами, поблизу українського кордону відбувається переміщення військової техніки, тому про наслідки цього говорити поки зарано.

Про це він сказав 1 лютого під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від наших кордонів. Не треба слів, просто треба зробити такий потужний, важливий крок не тільки для народу України і Європи, а й для росіян, які точно не хочуть воювати проти України і помирати", — сказав Зеленський.

За його словами, подібні дії Росії вже фіксували минулого року, коли Кремль публічно заявив про відведення військ, їх тимчасово відвели, а потім велику частину з них повернули.

"Тому я б сьогодні не радів зарано, тому що такі шляхи ми бачили, ми бачили таку інформацію, це було у минулому році... Тобто це такий момент передислокації, маневр, залякування або психологічний тиск. Зараз ми бачимо ті чи інші ротації. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, "в окупованому Криму наразі перебуває від 35 до 50 тисяч військової техніки, близько 30-35 тис. — на тимчасово окупованих територіях Донбасу та понад 100 тисяч — вздовж кордонів України з Російською Федерацією".

Нагадаємо, чорноморський флот Росії повідомив, що понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування "після навчань" у Чорному морі. Також пресслужба Південного військового округу (ПВО) повідомила, що були завершені "перевірки боєготовності", військовослужбовці повернулися до пунктів постійної дислокації.

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