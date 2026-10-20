«Радійте кожній миті!»: що відомо про жінку та її доньку Ангеліну, яку Путін вбив у візочку

Інна Марюхна загинула з однорічною донькою під час атаки російського «Шахеда» по парковій прогулянковій зоні на Харківщині. / © ТСН

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Війну в Україні російський військовий злочинець Володимир Путін продовжив вбивством дітей та тих, хто поруч перебував в одному з парків на Харківщині серед білого дня 19 жовтня.

ТСН.ua дізнався подробиці про одну з вбитих того дня Росією родин. На прогулянці в парковій зоні селища Нова Водолага серед інших перебувала 28-річна місцева вчителька початкових класів Інна Марюхна зі своєю однорічною донечкою Ангеліною. В цей момент по парку вдарив російський БПЛА, внаслідок чого дитина, яка перебувала у візочку, загинула. Її мати, Інна Марюхна померла пізніше у лікарні. Крім них внаслідок атаки загинула ще одна дитина, який було 11 років та три інших людини.

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Вбиту Путіним Інну Марюхну знали сотні мешканців Харківщини, оскільки вона, крім того, що працювала вчителькою, була ще ведучою на багатьох місцевих весіллях, хрестинах, днях народженнях та інших святах.

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Із болем в голосі про свою колежанку в коментарі для ТСН.ua щемливо розповів директор Нововодолазького ліцею Олександр Коваленко.

«Вона була одним з тих промінчиків, до якої тягнулися всі. Вона була вчителькою у початкових класів, плюс до того викладала англійську мову. Вона, скажімо так, жила тим, що працювала із дітьми. Це було її покликанням із самого дитинства. Інна Марюхна була випускницею нашої школи. Ще за часів свого навчання мріяла стати вчителькою, щоб викладати у початкових класах, тобто йшла до цього зі шкільних років», — розповідає керівник ліцею.

Удар по території парку в Новій Водолазі.

Та додає: «Вона прекрасно співала, брала участь у всіх заходах, які до війни були присвячені різноманітним подіям, святам, всюди її кликали проводити свята».

Інна Марюхна. Фото: сторінка І. Марюхни в соцмережі

Як відомо, під час російського удару першою загинула донька цієї вчительки.

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«Вона дуже чекала народження цієї дитини, ціленаправлено йшла до того, щоб стати мамою. Ангеліна була у неї єдиною дитиною. Навіть розрахувала те, що спочатку випустити четвертий клас, щоб діти пішли до середньої, а потім народжувати. Щоб не порушувати своє сімейне щастя і щоб не порушувати робочі моменти. Справа у тому, що дуже багато батьків учнів розраховували на неї у тому, що вона випустить дітей. Вона виконала цей обов’язок перед собою та перед учнями. Хотіла зробити так, щоб було добре всім», — каже Олександр Коваленко.

Допис Інни Марюхни від серпня. Фото: сторінка І.Марюхни у соцмережі

За його словами, росіяни спрямували «Шахед» у ту паркову зону, де часто відпочивають мами з дітьми.

На одній зі своїй сторінок у соцмережі Інна Марюхна публікувала дописи та відео про те, як вона виступала на різноманітних святах. Наприклад, у серпні, коли її доньці Ангеліні виповнився рік, Інна Марюхна щемливо написала: «За день до свого дня народження я зробила найкращий подарунок у своєму житті… Я стала мамою найпрекраснішої доньки Ангелінки! Як швидко минув рік і ми святкуємо перше день народження моєї маленької дівчинки, моєї донечки, моєї любові, мого щастя, мого натхнення і частинки мене!»

Інна Марюхна з донькою. Фото: соцмережі

А три роки тому, співаючи на одному зі свят, присвяченому дню народженню, вона залишила на своїй сторінці у соцмережі такий допис: «Будьте щасливі, не дивлячись ні на що! Бережіть, цінуйте і радійте кожній миті!».

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що РФ «Геранню» вбила немовля просто у візочку і ще одну дитину. РФ вдарила по парку у Новій Водолазі на Харківщині: загинули 6 людей. Серед них — двоє дітей, зокрема немовля.

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