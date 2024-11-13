Трамп обрав радника з нацбезпеки: як конгресмен Майк Волтц ставиться до України

Не дивлячись на очікування ЗМІ та експертів, що на посаду свого радника з нацбезпеки Трамп призначить Роберта О'Браєна, це крісло дісталося зовсім іншому кандидату.

Радником наступного 47-го президента США, обраного на виборах 5 листопада, Дональда Трампа з питань нацбезпеки, який не потребує затвердження Сенатом, стане конгресмен від Флориди Майк Волтц.

Полковник американської армії, служив у спецназі США, офіцер Нацгвардії у відставці, ветеран війни, брав участь у війні в Афганістані й має чотири Бронзові зірки, в тому числі за доблесть. Став першим "зеленим беретом" (підрозділ спецпризначення, який займається припиненням терористичної діяльності та здійснює операції за межами США), обраним до Конгресу. Він знову легко переобрався до Палати представників 5 листопада. Проте, якщо він піде на посаду до Білого дому, на його окрузі знову будуть вибори.

Майк Волтц був головою підкомітету Палати представників із питань Збройних сил, який контролює військову логістику, а також членом спеціального комітету з розвідки та робочої групи Палати представників щодо Китаю, яка розробляє рішення для боротьби з впливом КПК.

Американські ЗМІ називають Майка Волтца жорстким критиком Ірану та Китаю. Він навіть заявляв, що "США перебувають у Холодній війні з КПК" і закликав готуватися до потенційного конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема в своїй книзі "Жорстокі істини: думай і керуй як зелений берет", Волтц описав п’ять кроків, які допоможуть запобігти війни з Китаєм. Так, він пропонує швидше й більше озброїти Тайвань, допомогти союзникам у Тихому океані та модернізувати свої літаки й кораблі.

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Щодо України, публічні заяви Майка Волтца зараз і два роки тому суттєво відрізняються. У 2022 році він закликав Адміністрацію Байдена надати Києву якомога більше зброї. Проте вже цього року Волтц голосував проти надання Україні пакету військової і фінансової допомоги, стверджуючи, що США мають переоцінити свої цілі підтримки Києва, щоб вивільнити більше ресурсів на боротьбу з Китаєм. Також він заявляв, що США мають важелі впливу як на Україну, так і на Росію, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

Як пише CNN, конгресмен Майк Волтц обійме посаду, яка не завжди призводила до найтепліших стосунків із Трампом. Він посварився з Джоном Болтоном і генерал-лейтенантом у відставці Макмастером, які публічно критикували свого колишнього боса й обіймали посади радників Трампа з нацбезпеки під час його першого президентського терміну. Третій радник Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн залишався на цій посаді до кінця першого терміну Трампа.

ТСН.ua вже писав, що саме О'Браєн був головним претендентом на посаду радника з нацбезпеки другого президентського терміну Трампа. В інтервʼю The New York Times Роберт О'Браєн називав майбутню зовнішню політику Трампа "миром через силу", про що ще влітку написав велику програмну статтю у Foreign Affairs.

"Те, що зробив би я, — це запровадив би масштабні санкції. Не символічні, а повні санкції на Центробанк РФ, вторинні санкції на китайські компанії, які ведуть бізнес з Росією, скоротив би прибутки, які отримують Путін та олігархи. Це може змусити їх сісти за стіл для добросовісних переговорів з українцями", - вважає О'Браєн. До того ж, він не підтримує вступ України до НАТО найближчим часом.

Проте, як пише багато американських ЗМІ, принцип відбору кадрів до кабінету свого другого президентського терміну Трамп здійснює саме за принципом лояльності. Разом із тим, Майк Волтц не є ізоляціоністом. Оглядачі та експерти припускають, що його погляди є схожими з підходами колишнього держсекретаря Майка Помпео, який не увійшов до нового кабінету Трампа.

"Як і ряд відомих республіканців, Волтц відкинув збільшення військової допомоги Україні, вимагаючи цього від Європи, проте підтримав мирний план, який дозволить Україні наблизитися до Заходу та ще більше ізолювати Путіна. Однак, ця точка зору не є основною всередині партії. Багато республіканців у Сенаті продовжують підтримувати збільшення допомоги Україні разом із більшістю демократів в обох палатах Конгресу", - пише про призначення Майка Волтца Politico.

Тож, як бачимо, хоч на перший погляд Майк Волтц може здатися не найкращою для України кандидатурою на посаду радника Трампа з питань нацбезпеки, все ж його публічні висловлювання набагато сміливіші за погляди радника Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, який в Україні зажив неоднозначної репутації через свою перебільшену обережність щодо Росії. Разом із директором ЦРУ Вільямом Бернсом, Салліван вважається послідовником політики контрольованої ескалації з боку Росії та дозованої допомоги Україні.

До того ж, будучи непримиренним яструбом щодо Ірану та Китаю, своїми підходами щодо збільшення тиску на ці країни Майк Волтц може допомогти й Україні. Адже Росія, Китай, Іран та Північна Корея вже давно сформували нову вісь зла, яка активно допомагає Москві у війні проти України, постачаючи їй все необхідне обладнання, техніку та зброю, а віднедавна ще й солдатів. До того ж, Волтц також займає жорстку позицію щодо допомоги Ізраїлю. Тому для України тут відкривається ціла низка можливостей, зокрема щодо пояснення, що війна Росії проти України, регіональна війна на Близькому Сході та можливе загострення в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов’язані між собою.

Нагадаємо, дипломат пояснив, чому у Трампа не вийде закінчити війну за 24 години

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