"Раджу не складати рук": українка розповіла про пошук роботи в Польщі

Біженка з України Сніжана Матковська у Польщі вирішила не складати руки та розпочати свій власний бізнес.

Жінка розповідає, що в сусідній країні українці мають такі ж права, як і поляки, проте перешкодою є незнання польської мови.

Про це йдеться в етері проєкту 1+1 "Нічна Варта".

Сніжана Маяковська - підприємець з міста Попасна Луганської області. У 2018 Сніжана виграла гранд на відкриття бізнесу, разом з родиною майже рік будувала кафе в занедбаному приміщенні, урочисто його відкрили та почали допомагати іншим підприємця шукати свій шлях. Але війна все змінила.

"Восьмого травня місто Попасна було окуповане і повністю зруйноване. Я зрозуміла що назад дороги немає і що треба шукати роботу, та чимось займатись. Я одразу почала збирати інформацію про те, як відкрити свій власний бізнес в Польші. І це виявилось реальним", - каже Світлана.

З початком повномасштабного вторгнення чоловік Сніжани пішов в ЗСУ, а через кілька тижнів їх сімейне кафе було зруйновано рашистами, Сніжана була змушена тимчасово виїхати в Польщу та шукати роботу.

"Зараз українці мають такі ж права на відкриття своєї справи в Польщі як і поляки. Мене одразу направили в центр зайнятості, де була лекція про те, як відкрити власний бізнес в Польщі. Я була здивована тим, що тут це набагато простіше ніж в Україні. На перші три роки ти маєш пільги на сплату медичних та пенсійних внесків, фактично це податкові пільги для тих, хто починає свою справу тут", - завила Сніжана.

Робота у Польщі: умови, зарплата і складнощі працевлаштування

Головною проблемою для Сніжани виявились не бюрократичні проблеми, а відсутність навичок спілкування польською мовою. Спілкування з партнерами, підрядниками, замовниками. Тут без мови – ніяк. Але і це не стало на заваді до мрії. Знайти тимчасову роботу, заробляти гроші і вдосконалювати мову – ось рецепт успіху.

На свій сторінці в соцмережах Сніжана веде маленький блог про те, як вона шукає роботу, спілкується з роботодавцями та активно консультує людей

"Я раджу українцям не складати руки, а працювати, заробляти, але після війни обов’язково повертатись в Україну із здобутими знаннями", - каже українка.

Про те, яку роботу пропонують українцям в Польщі, на яку заробітну плату можна розраховувати, та як уникнути шахрайства з працевлаштуванням, дивіться в повній версії проекту "Нічна Варта" на 1+1 з Євгеном Плінським.

Нагадаємо, у польській Варшаві цими вихідними відбудеться марш та концерт громадянам сусідньої країни, які допомогли українцям у скрутні часи, коли РФ цинічно напала на Україну.

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