Рак грудей щороку виявляють у 15 тисяч українок: стартував місяць просвітництва та боротьби

У Києві відбувся забіг заради підтримки хворих жінок.
Жінки мають довго жити, а не рано помирати. Із такою правильною думкою сьогодні, 3 жовтня, бігли сотні людей у великих містах України. Забіг приурочений початку жовтня – місяця боротьби з раком грудей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
На біговому номері учасники писали імена тих, кому присвячують дистанцію: родичів, колег або друзів. А лікарі - пацієнтів, яким допомагають здолати недугу.
В Україні про діагноз "рак грудей" щороку дізнаються понад 15 тисяч жінок. Щонайменше половині з них видаляють одну чи обидві молочні залози.
Лише щочетверта жінка діагностує недугу ще на ранній стадії, тобто коли пухлина найменша й лікується найлегше. Просто тому, що вчасно прийшла на профілактичне обстеження. Саме щоб нагадати, як важливо з ним не зволікати, тисячі людей у рожевому - а це традиційний колір поінформованості про рак молочної залози - упродовж тижня бігтимуть не лише в Україні, а й у всьому світі.
Ведуча ТСН Марічка Падалко бігла сьогодні за Оксану Лисенко – молоду маму, яка відчайдушно бореться з раком. І має шанс його перемогти - з підтримкою небайдужих. Реквізити для допомоги – за цим посиланням.