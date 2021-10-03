Рак грудей щороку виявляють у 15 тисяч українок: стартував місяць просвітництва та боротьби

Рак грудей щороку виявляють у 15 тисяч українок: стартував місяць просвітництва та боротьби

У Києві відбувся забіг заради підтримки хворих жінок.

Жінки мають довго жити, а не рано помирати. Із такою правильною думкою сьогодні, 3 жовтня, бігли сотні людей у великих містах України. Забіг приурочений початку жовтня – місяця боротьби з раком грудей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

На біговому номері учасники писали імена тих, кому присвячують дистанцію: родичів, колег або друзів. А лікарі - пацієнтів, яким допомагають здолати недугу.

В Україні про діагноз "рак грудей" щороку дізнаються понад 15 тисяч жінок. Щонайменше половині з них видаляють одну чи обидві молочні залози.

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Лише щочетверта жінка діагностує недугу ще на ранній стадії, тобто коли пухлина найменша й лікується найлегше. Просто тому, що вчасно прийшла на профілактичне обстеження. Саме щоб нагадати, як важливо з ним не зволікати, тисячі людей у рожевому - а це традиційний колір поінформованості про рак молочної залози - упродовж тижня бігтимуть не лише в Україні, а й у всьому світі.

Ведуча ТСН Марічка Падалко бігла сьогодні за Оксану Лисенко – молоду маму, яка відчайдушно бореться з раком. І має шанс його перемогти - з підтримкою небайдужих. Реквізити для допомоги – за цим посиланням.

Новини України: у великих містах відбувся забіг, приурочений місяцю боротьби з раком грудей

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