Медики розповіли про те, як розпізнати рак грудей / © Freepik

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Понад пів мільйона жінок у світі щороку помирає через рак грудей. Саме ця недуга залишається найпоширенішою серед інших видів раку, виявлених у жінок і в нашій державі. Лише протягом 2024 року відповідний діагноз встановили майже 14 тисячам українок. Для того аби зменшити цю невтішну статистику та ще раз нагадати про небезпеку, жовтень традиційно вважають місяцем обізнаності про рак молочних залоз.

Чи можна йому запобігти та чому уважними до себе варто бути не лише жінкам, а й чоловікам — розповідає кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Історія Вікторії Скок: боротьба з раком III стадії у 28 років

Цей блог Вікторія Скок із Київщини почала вести близько трьох років тому, коли дізналася про свій діагноз — рак грудей. Їй було 28.

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Вікторія Скок, жителька Київщини: «Я думала: ну все, моє життя підходить до кінця, а я така молода. Різні отакі думки...»

Вікторія пригадує, що першими симптомами були температура, втрата апетиту та ваги. Одна з молочних залоз стала твердою і збільшилася майже на розмір. Кілька тижнів їй лікували мастопатію, аж доки вона не звернулася до іншого фахівця.

Вікторія Скок, жителька Київщини: «Коли я зробила МРТ і побачила знімок, там би вже кожен зрозумів, що це, скоріше за все, пухлина. А потім, коли прийшла біопсія, там було зрозуміло, що, на жаль, у мене третя стадія... До мамолога не так часто я ходила — чесно, разів, напевне, два до 28 років. Знаєте, ми ж тільки ходимо, коли вже щось турбує або вже коли щось болить. Я не виключення».

У Вікторії розмір пухлини сягав приблизно чотирьох сантиметрів. За словами лікарів, злоякісні новоутворення до двох сантиметрів ще мають благоприємні прогнози, але, на жаль, більшість пацієнтів звертаються занадто пізно.

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Страшна статистика та фактори ризику

Згідно з офіційними даними, у 2024 році в Україні виявили майже 14 тисяч нових випадків раку молочної залози. З них 17 відсотків — саме на третій стадії, а 11 відсотків — на четвертій.

Олексій Зотов, хірург-онколог, доцент кафедри онкології НМУ ім. О. О. Богомольця: «Більше третини жінок з раком молочної залози діагностуються несвоєчасно — в третій-четвертій стадії. Кожні 40 хвилин одній жінці ставлять діагноз рак молочної залози, а кожну годину одна жінка помирає. Є декілька груп факторів ризику: це порушення гормонального фону (зокрема підвищення естрогенів), ранній початок місячних і пізнє їх закінчення, відсутність пологів, відсутність годування дітей груддю. Певне значення мають порушення функції печінки та особливості харчової поведінки».

Безконтрольний агресивний поділ власних клітин в організмі — саме так виникає рак. Чому це стається, медики досі точно пояснити не можуть, проте доведено, що хвороба може бути і спадковою. Наявність відповідних генів визначає спеціальне дослідження, яке коштує близько 17 тисяч гривень і робиться один раз на життя.

Анна Хмель, клінічна онкологиня: «Це, наприклад, якщо у батька був рак підшлункової залози або рак простати, у мами, бабусі чи тітки — рак молочної залози чи рак яєчників. Якщо ми навіть виявляємо у здорової жінки спадковий ген, це не означає, що вона обов'язково повинна захворіти на рак протягом свого життя. Із тих жінок, у яких виявлено мутацію, тільки 12% протягом життя захворіють на рак».

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Хвороба не лише для жінок: рак грудей у чоловіків

Багато хто помилково вважає рак грудей суто жіночою хворобою, але це не так.

Анна Хмель, клінічна онкологиня: «У нас зараз на лікуванні в нашому центрі перебуває 5 чоловіків. Двоє прийшли на ранній стадії, а троє хлопців, на жаль, на четвертій. Саме з чоловіками це і є, що у 70% виявляється мутація».

Як зберегти життя: графік обстежень та поради лікарів

Стовідсоткового захисту від раку молочних залоз наука запропонувати наразі не може. Лікарі дають прості поради: вести здоровий спосіб життя, не ігнорувати тривожні симптоми (нетипові виділення з грудей, асиметрію, ущільнення, зміни шкіри чи збільшення лімфовузлів) та обов'язково систематично проходити обстеження.

Олексій Зотов, хірург-онколог: «Якщо жінка живе 5 років без ознак захворювання, ми вважаємо, що ми її вилікували. На першій стадії це 96–98%. А якщо вона на четвертій стадії — 20–30% п'ятирічний термін не переживають».

Анна Хмель, клінічна онкологиня: «Якщо ми говоримо про здорову жінку, в якої немає мутації в генах, то з 25 років рекомендується щорічний огляд у мамолога та УЗД молочних залоз. Мамографію ми проводимо з 40 років 1 раз на 2 роки, а коли у нас 50–70 років — то мамографія 1 раз на рік. Якщо ж у пацієнтів є мутація, то з 35 років ми проводимо МРТ молочних залоз, а вже з 40 — мамографію».

Вікторії Скок із Київщини вдалося перемогти рак третьої стадії. Наразі вона дотримується усіх настанов лікарів, дбає про своє здоров'я та закликає до цього інших у своєму блозі.

Вікторія Скок, жителька Київщини: «Прокидатися здоровою — це таке велике щастя».

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