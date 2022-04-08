"Ракета летить суворо за заданими координатами": військовий експерт про обстріл росіянами вокзалу Краматорська

Наразі правоохоронні органи фіксуватимуть факт скоєння воєнного злочину.

Російська армія усвідомлювала, куди випускати ракети, які прилетіли на вокзал у Краматорську.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Не можна пустити ракету так в білий світ, як в копійку. Справа в тому, що в ракету вводяться координати цілі – точка прицілювання. І ракета летить суворо за заданими координатами. Вони усвідомлювали, куди вони її наводять та б'ють", - наголосив він.

Експерт вважає, що росіяни мають подвійну мету: спроба дискредитувати Збройні сили та запобігти евакуації цивільного населення.

"Якщо вони дійдуть до Краматорська, як вони планують, то без цивільного населення їм буде дуже тяжко захоплювати це місто. Суми, Охтирка, Чернігів, Харків - вони не пішли на штурм цих міст, бо там вони не змогли. А от Маріуполь вони оточили і що роблять? Знищують місцеве населення, щоб примусити нас здати це місто. Це, на жаль, методика ведення бойових дій російської армії", - зауважив Олег Жданов.

За його словами, “Точку-У", якою завдали удару по Краматорську, окупанти застосовують від третього тижня війни.

"Вони використовували “Точку-У" ще на південному та південно-східному напрямку. Під Києвом застосовувалася "Точка-У". На Донбасі також. До речі, у нас є дуже багато фото- та відеодоказів ракет "Точка-У", які не розірвалися. Вони дуже старі, ще з радянських часів, їх попривозили зі складів і вони не розірвалися. Тому те, що Росія їх не використовує, це суцільна брехня", - наголосив Олег Жданов.



Наразі правоохоронні органи фіксуватимуть факт скоєння воєнного злочину. “Під час знімань зверху за допомогою дрона або безпілотника, ми чітко побачимо, як розліталися уламки. І вони дадуть нам напрямок звідки прилетіла ракета", - повідомив військовий експерт.



Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 39 людей загинуло, ще 87 поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську. За його словами, це “ зло, яке не має меж”.

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