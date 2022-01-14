Ракета Маска вивела на орбіту супутник "Січ-2−30": він встановив зв'язок з космічним центром в Україні

Ракета Маска вивела на орбіту супутник "Січ-2−30": він встановив зв'язок з космічним центром в Україні

Після 10-річної перерви Україна повернулася до клубу космічних держав.

Український супутник "Січ 2-30", який вивела на орбіту ракета Falcon Ілона Маска з мису Канаверал, встановив зв'язок із центром космічного зв'язку на Хмельниччині. Сталося це вперше за десять років.

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Про те, що супутник встановив зв'язок, повідомляють у конструкторському бюро "Південне". О 20:15 13 січня супутник пролітає над Україною. У повній тиші люди, які створювали "Січ-2-30", чекали, чи вдасться встановити контакт з ним.

На щастя, з'являється сигнал.

Хоч отримати повноцінну інформацію під час першого проходження не вдається,невдачею це фахівці не вважають. "Там є стартове польотне завдання. Він повинен включити бортовий комп’ютер, підключити систему енергозабезпечення, розкрити сонячні батареї і виконувати задачі самоналагодження", - повідомив генеральний директор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов.

Перший український супутник "Січ 2-30" встановив зв'язок із центром у Хмельницькій області

О 20:00 лише на третьому сеансі зв'язку з'являються стійкий сигнал із супутником. Усі його бортові системи працюють у штатному режимі, сонячні батареї розкриті. Розробники видихають із полегшенням.

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У космос супутник вивела ракета Ілона Маска з мису Канаверал у Сполучених штатах. Фахівці вже назвали це історичною подією. Після 10-річної перерви Україна повернулася до клубу космічних держав. Востаннє супутник вирушив на орбіту з Росії. Натоімсть цей не має жодного елемента російського виробництва. "Майже всі компоненти українського виробництва. За деяким виключенням - ддеякі компоненти з Канади, Європи отримані", - розповів Олександр Кушнарьов.

Інформацію з супутника отримуватиме центр польотів у містечку Дунаївці Хмельницької області. "Ми виконуємо функцію управління апаратом. Моє завдання - це провести сеанс без зауважень, а перевірити всю інформацію, яка буде відправлена на апарат, яка буде з нього прийнята. Потім аші фахівці будуть робити аналіз телеметричної інформації", - розповів співробітник Центру обробки і контролю спеціальної інформації Дмитро Горяну.



"Січ 2-30" зможе фіксувати багато чого: від вирубки лісів до пересування російських військ. Перші фото з "Січі 2-30" очікують уже за кілька днів. До слова, до 2025 року на орбіті має з'явитися ще сім українських супутників.