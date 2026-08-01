Атака на Київ 1 серпня. / © Associated Press

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Вночі проти 1 серпня російська армія вкотре вдарила по Києву балістичними ракетами. Зокрема, «приліт» стався у Солом’янському районі, де частково було зруйновано 5-поверховий житловий будинок.

Про атаку розповіли очевидці у коментарі кореспондентові ТСН Олександру Романюку.

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Жінка мешкала у під’їзді будинку на одній з вулиць на Солом’янці, який було пошкоджено. Найбільше, з її слів, руйнувань зазнала квартира її сусідів-пенсіонерів. Після вибуху вони дивом залишилися живими.

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За словами очевидців, 85-річна пенсіонерка прикута до ліжка. Її життя врятувало те, що вона була не в тій кімнаті, яку сильно пошкодило. Її чоловік у критичний момент встиг забігти до ванної кімнати. Це також уберегло його від загибелі.

«Найбільше постраждала саме їхня квартира. Ми живемо одразу за нею. Там усе зруйновано. Їй 85 років, вона лежача. Після вибуху вони залишилися живі, але втратили практично все, що мали», — розповідає очевидиця.

Інша очевидиця пані Ольга, мешканка цього ж будинку, розповіла, що під час атаки спершу не було чути сирени — перші вибухи пролунали раніше. Коли почалися сильні вибухи, деякі мешканці вибігли на вулицю і побігли до підземного переходу.

Пізніше, після завершення тривоги, вони повернулися і побачили, що їхній будинок фактично зруйнований. Квартира, де жила жінка, більше не вціліла — від неї залишилися лише уламки.

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Дата публікації 08:30, 01.08.26 Кількість переглядів 2 Все зруйновано, але вони живі: у Києві пенсіонери дивом вижили після «прильоту» ракети

Нагадаємо, вночі 1 серпня Росія вдарила по будинках у Києві. Руйнування сталися у кількох районах столиці. Найбільш масштабні — на Солом’янці та у Дарницькому районі. Щонайменше дев’ять осіб загинули. Майже 30 отримали травми.

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