Ракета, що дістане до Москви: поки Patriot у дефіциті, Україна виробляє власну балістику

Ракети

«Гірше бути не може», — так президент Володимир Зеленський охарактеризував поточний стан із запасами ракет до систем Patriot. Через війну на Близькому Сході світові запаси антибалістичних ракет PAC-3 практично вичерпані. Поки Захід шукає допомогу поштучно, українські конструктори готують відповідь, яка зможе дістати до Москви.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

PAC-2 проти PAC-3: чому нам не підходять німецькі ракети

Під час останнього візиту президента до Німеччини було досягнуто домовленості про постачання сотень ракет для Patriot протягом наступних чотирьох років. Проте є нюанс: більшість із них будуть типу PAC-2.

PAC-2: ефективна проти літаків і крилатих ракет. Працює за принципом хмари уламків. Але проти балістики вона малодієва — уламки лише пошкоджують корпус «Іскандера», не знищуючи бойовий заряд, який однаково падає на землю і вибухає.

PAC-3: справжня «снайперська куля». Вона не несе вибухівку, а влучає в боєголовку ворожої ракети на величезній швидкості, розбиваючи її вщент на висоті до 40 км.

Саме PAC-3 зараз є «бутіковою» зброєю. Єдиний виробник у світі — Lockheed Martin (США) — випускає лише близько 600–700 одиниць на рік. Для порівняння: під час загострення на Близькому Сході лише за кілька днів було витрачено 800 таких ракет.

Мовчазна відмова Вашингтона та український прорив

Україна неодноразово просила США надати ліцензію на власне виробництво PAC-3, проте відповіді досі немає. За таких умов єдиний вихід — створення власної системи.

Українська компанія Fire Point (відома розробкою ракет «Фламінго») уже працює над амбітним проєктом. Головний конструктор Денис Штілерман заявляє: мета — знизити вартість перехоплення балістики з мільйонів до менш як один мільйон доларів.

Денис Штілерман, головний конструктор Fire Point: «Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року. Зараз витрачати два-три Patriot на один „Іскандер“ — це занадто дорого. Наш прорив змінить правила гри».

FP-9: балістичний паритет та удар по Москві

Окрім ППО, Fire Point завершує розробку важкої балістичної ракети FP-9. Її характеристики вражають:

дальність: до 850 км

боєголовка: 800 кг

Ця ракета робить Москву досяжною ціллю для українських Сил оборони. Штілерман переконаний: знесення штаб-квартири ФСБ чи Генштабу РФ у Москві за допомогою FP-9 змінить свідомість росіян швидше за будь-які переговори. Військові називають це «стратегічним паритетом».

Полювання на «Бастіони» та «Іскандери»

Поки власна балістика лише на підході, ЗСУ діють превентивно. Кожна знищена пускова установка — це врятовані життя.

Березень: ГУР знищило у Криму комплекс «Бастіон» разом із надзвуковими ракетами «Циркон».

Ніч проти 16 квітня: Сили безпілотних систем уразили дві бази комплексів «Іскандер» в окупованому Криму.

Україна продовжує боротьбу за небо, поєднуючи ювелірну роботу дипломатів, ощадливість зенітників та інженерний геній власних конструкторів.

