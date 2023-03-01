Ракета в будинку і смерть по дорозі по хліб: росіяни значно збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини

На Херсонщині артилерійські обстріли з боку російських військ стали інтенсивними. Окупанти прицільно гатять по житлових районах обласного центру. Напередодні за ніч в регіоні збільшилася кількість жертв серед мирного населення - загинуло 5 людей і 7 отримали поранення. Через обстріли російських військ три електропідстанції наразі знеструмлені, тож у Херсоні напередодні ввечері пів міста лишилось без елекропостачання, йдеться в ТСН.

93-річна пані Надія ледь стримує сльози після пережитого обстрілу. В її будинку повибивало шибки і жінка не знає, як ночуватиме вдома у холоді. Вона пам’ятає Другу світову війну, та гадки не мала, що в поважному віці знову ховатиметься від вбивчих снарядів під ліжком, як тоді, коли була підлітком. В стіну будинку навпроти діра, від снаряду з реактивної системи залпового вогню.

Ракета з “Граду” влучила в будинок Ольги Миколаївни, вона дивом самостійно вибралася з-під завалів.

Поки місцевим підвозили фанеру, аби закрити вікна, окупанти вдруге за годину обстріляли житловий район. “У нас дах обвалився, маму прибило по голові. У мене самої руки тремтять, добре, що діти пішли за гуманітаркою, дітей вдома не було. Я з ліжка аж підстрибнула”, - розповідають місцеві.

“Вони продовжують гатити по Корабельному району і по середмістю. На жаль, маємо жертви”, - розповідає керівник інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Біля під’їзду багатоповерхівки тіло 70-річного чоловіка, який йшов за хлібом до волонтерів, як поряд прилетів снаряд. Чоловік загинув миттєво від множинних осколкових поранень.

На місці обстрілів працюють поліцейські, фіксують воєнні злочини окупантів і збирають зо три десятки уламків від ворожого снаряду.

“Просто вони навмання шмалять, куди завгодно, куди прилетить, туди в них і радість. Місто у нас таке з горбами, вони певне його хочуть рівненьким зробити. Їх треба на відстань ствольної артилерії відігнати, потім буде лучше”, - переконаний місцевий мешканець Віктор.

За минулу добу на Херсонщині від обстрілів російських військ загинуло п’ятеро мирних людей і 7 отримали поранення. Ворожий артилерійський вогонь з лівого берега Дніпра останні дві доби лише посилюється.

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