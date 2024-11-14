Ракета вбила родину, поки він вийшов на кухню: Кривий Ріг прощається з мамою і трьома дітьми

Невимовний біль для всієї країни! У Кривому Розі прощаються з молодою матусею та трьома її янголятами. Вони загинули під час обстрілу міста росіянами. Дивом вижив лише батько, який вмить втратив усе, що мав.

Усі подробиці жахливої трагедії – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Удар по Кривому Рогу

Лише біль та ненависть. Такі відчуття з’являються під час згадки про росіян, адже вони забирають у нас найцінніше. У Кривому Розі прощаються із загиблими внаслідок ворожої атаки росіян – Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину – 10, Демиду – 2, а донечці Уляні – лише 2 місяці. Живим у сімʼї залишився лише батько Максим. Наступні кадри неможливо дивитись без сліз.

На таке здатні лише росіяни. Зранку 11 листопада вони прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму – росіяни вдарили по місту після 10:00. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Чотирнадцять мешканців поранені. Серед них – двоє дітей. Їхні життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок – мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток.

На місце трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада у Кривому Розі – День жалоби.

У Кривому Розі загинула родина

Путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було 2 місяці, в момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести, та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі.

ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватись, він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього "штора на очах":

"В момент влучання ракети вони були вдома, це п’ять членів родини – він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину, двоє інших діточок, 10-річний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух, Макс опинився на другому поверсі, в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під’їхали "швидка", пожежні, поліція, почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу".

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я:

"Я не знаю, до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею, Олена перебувала в декретній відпустці".

Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив усе це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив усе:

"Зараз з ним його батьки, брат, з Максом неможливо зв’язатись, він не розмовляє… Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де були Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату, після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний".

За словами знайомих цієї родини, зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові фінансово.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця.

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