Ракета вдарила під час операції: медики "Охматдиту" розповіли нові страшні подробиці російської атаки

Правоохоронці вважають, що "Охматдит" був ціллю Росії. На їхню думку, російська ракета Х-101 влучила і вразила "саме ту ціль, на яку була запрограмована". Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Лікар розповів про "приліт" під час операції

Найбільша лікарня для маленьких оговтується після ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Двоє загиблих, понад півсотні поранених.

Відділення, яке знищила російська ракета

Серед тих, хто постраждав від уламків Олег Голубенко - щелепно-лицевий хірург. Він показує, як розбило його рідне відділення.

"Ми планували розширення, і вже навіть там були накази, щоб тут ремонт активно робили", - каже він.

Олег Голубенко

Під час ракетної атаки на дитячий шпиталь він з колегами саме оперували дитину.

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже "десь збивають ракети", ну ми тоді, кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчимо вже. Але нам там ще залишалась десь годинка працювати. І потім якийсь свист і я очутився на підлозі, на підлозі, скло летить, вікна лежать. І я кажу "хто живий?", "всі живі, все нормально, це прильот?", анестезіолог каже "я здєсь, я здєсь". Апарат під час прильоту просто зламався, він розбився, і дитина оказалась без вентиляції. Ну ми знайшли мішок амбу, під'єднали його, анестезіолог перевірив, що все в порядку з дитиною, і я подивився на асистента, на медсестру, кажу що, "давайте спускатись до реанімації", а звідти вже в сховище. Ну по трошки так, друг за другом пішли з дитиною на руках", - згадує медик

Єдине, що встиг - передзвонити дружині, пара чекає дитину, не хотів, аби кохана хвилювалась. Навіть не перевдягнувшись побіг до розтрощеної токсикології - розбирати завали. Ви могли бачити його у наших прямих включеннях: лікар у білому - весь скривавлений розгрібає каменюки.

Олег Голубенко в скривавленому одязі допомагає розбирати завали

Окупанти вбили молоду лікарку Світлану Лук'янчук

Анестезіолог Андрій Висоцький розповідає - не було часу навіть налякатися, занадто багато роботи було - вивезти дітей з оцього наразі вже порожнього відділення на шостому поверсі, а ще заспокоїти батьків - особливо тих, кого в момент удару в лікарні не було.

На щастя, не зважаючи на таке пряме влучання, фактично по центру лікарні, жоден пацієнт не тільки не загинув, але й не отримав серйозних ушкоджень

Проте окупанти вбили нерфологиню Світлану Лук'янчук - у пам'ять про неї на рецепції портрет та квіти. Лікарка встигла спустити дітей в підвал.

"Світлана, вона спустила дітей, перевіряла, чи є хтось на верхніх поверхах у момент влучення. І вона загинула. Що діти мені казали, що лікарка пішла перевіряти чи є хто там чи нема", - каже медик.

Портрет Світлани Лук'янчук у лікарні

Що вразило медиків "Охматдиту"

Медики "Охматдиту" розповідають - близько двохсот дітей продовжують лікування у побитому медичному закладі. Чотири сотні дітей довелося евакуювати чи виписувати, хто почувався краще. Сили лікарям додали ті самі люди, які прибігли на допомогу

"Це був шок, майже до сліз. Я приводив послів, приходило майже 50 послів, і я бачив, що люди працюють, але я не очікував, що це буде такий мурашник. Люди несли воду, несли їжу, вони друг друга підтримували, хтось ніс цеглу, хтось лопатами працював, хтось годував людей, хтось давав рукавиці, мітли, то це був суцільний майданчик, який старався допомогти. У першу чергу дітям, потім медикам, а потім друг другу. Такого знаєте духу я давно не бачив. І я дійсно пишався, що я українець", - каже лікар "Охматдиту".

Нагадаємо, російська терористична армія 8 липня масовано атакувала Україну ракетами. Однією із цілей терористів стала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві та житлові будинки. Станом на ранок 10 липня відомо про 34 жертви атаки у столиці.

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