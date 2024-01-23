Ракета влучила в квартиру у Києві і не розірвалась: усі подробиці з місця події

Про постраждалих і загиблих інформації немає.

Російська ракета влучила в квартиру у Святошинському районі Києва і не розірвалась. З багатоповерхівки і сусідніх будинків евакуюють людей.

Про це з місця події розповіла кореспондентка “Сніданку з 1+1”.

Зараз територія огороджена, будинок чорний. Постраждало кілька квартир. Також дуже багато уламків лежить на подвірʼї, там зараз працюють вибухотехніки.

Відомо, що у приміщенні будинку є нерозірваний снаряд. Зараз туди нікого не пускають. Відбулася евакуація людей. Поки про постраждалих і загиблих інформації немає. Але правоохоронці, які перебувають на місці, повідомили, що загиблих немає.

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Там є автобуси, швидка допомога. Евакуювали людей також і з сусідніх будинків, адже нерозірваний снаряд може здетонувати. Перебувати там зараз дуже небезпечно. Людей не підпускають ближче, ніж на 10 метрів, бо правоохоронцями проводяться відповідні роботи.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 січня завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний. Окупанти атакували Україну, випустивши 41 ракету. Йдеться про крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили 21 ворожу повітряну ціль.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАКЕТА влетіла в квартиру у Києві і НЕ РОЗІРВАЛАСЬ! Людей евакуюють! НАЖИВО з місця подій

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