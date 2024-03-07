Ракета влупила за 500 метрів від кортежу Зеленського: що відомо про замахи на президента

Росіяни 6 березня вкотре завдали удару по Одесі. Ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу президента Володимира Зеленського, який приїхав до міста для переговорів із прем’єр-міністром Греції. Водночас у Буданова розповіли ще одну цікаву історію про те, як на президента України "полювала" група кадировців.

Усі подробиці – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Атака на Одесу під час візиту Зеленського

Росіяни ніяк не залишать Одесу у спокої. Саме там 6 березня домовилися зустрітися українська та грецька делегації на чолі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, а вже за кілька годин грецькі ЗМІ вийшли в ефір із терміновою новиною: Росія вдарила по місту саме перед зустріччю лідерів.

Що із Зеленським?

Також читайте Зеленський після замаху РФ з'явився на публіці і прокоментував ракетний удар по Одесі

Зазначається, що до складу грецької делегації входили восьмеро осіб. Усі цілі, втім до останнього ані слова не говорили про представників України й, зокрема, Зеленського. Поки українці нервували, росіяни, як завжди, встигли позловтішатися, але недовго. Вже за кілька годин Зеленський виступив із заявою щодо удару по Одесі.

Заява прем’єр-міністра Греції

Прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що у делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за 500 м від кортежу делегацій, де був і Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета вдарила за 500 метрів від кортежу Зеленського! Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс / Фото: Сайт президента України

Наслідки атаки

Під час цієї атаки, за словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, знову загинули місцеві. П’ятьох людей врятувати не вдалося, ще п’ятеро отримали поранення. Водночас у Силах оборони півдня підтвердили, що росіяни здійснили удар, але речниця Гуменюк зазначила, що ця атака не була пов’язана із візитом президента:

"По Одесі було завдано ракетного удару, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить".

Читайте провідні новини дня:

Скільки вже замахів було на Зеленського?

Загалом на життя Зеленського зазіхали вже понад 10 разів. Сам президент зізнається, вже навіть не рахує, скільки точно такого було. Розвідка його інформує вже після зачистки виконавців.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Володимир Путін особисто віддав наказ ліквідувати Зеленського і доручив це "спецзавдання" голові Чечні Рамзану Кадирову. Для цього підготували елітну групу кадировців, але усіх їх знищили ще 26 лютого 2022 року. Після розвідки з використанням БПЛА, Збройними силами України по двох локаціях кадировців у районі Гостомеля було завдано нищівного удару, внаслідок якого, за інформацією Генштабу ЗСУ, загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

Замах на Зеленського готували в ГРУ РФ

Також читайте 5 замахів на Зеленського: що відомо про спроби росіян ліквідувати українського президента

Також нещодавно стало відомо, що крім кадировців, готувати замах на Зеленського ще за кілька місяців до вторгнення почала ще одна група. Там вихвалялися, що проведуть "найкрасивішу" спецоперацію і цим закінчать війну. Займалося цим Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Плани Кремля розсекретив міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв. Він заявив, що ще до вторгнення на базі ГРУ РФ був створений так званий "клон" ПВК "Вагнер", який і мав скоїти замах. Тоді московським спецпризначенцям таки вдалося проникнути до столиці. Завдання у них було очевидне – в годину "X" зі зброєю наперевіс знищити політичне керівництво України, викликавши хаос у державі. Розслідувачі Bellingcat стверджують, що їм вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахувались і були вимушені місяцями переховуватись в Україні.

Імена виконавців

За даними журналіста, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, утім не всіх. Грозєв каже, що в Росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли до цього буквально всіх. Серед ГРУшників, які збирались вбити Зеленського, нібито були відомі всім так звані Петров і Боширов. Раніше розслідувачі звинуватили цих двох ГРУшників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруєнні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Це трапилося 2018 року.

Агенти ГРУ Росії Петров і Боширов / Фото: ТСН.ua

Скоро стануть відомі імена ще кількох виконавців

Ті ж із росіян, кому вдалося врятуватися, наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно, але є й ті, хто продовжує час від часу проникати до України, аби спробувати завершити розпочате. Імена цих покидьків уже незабаром будуть опубліковані! Грозєв пообіцяв завершити розслідування вже в найближчі тижні, тож чекаємо на подробиці.

Втім, варто зазначити, що достеменно перевірити та підтвердити слова Христо Грозєва наразі неможливо, українська влада його заяви поки ніяк не прокоментувала. Але команда Грозєва давно відома у всьому світі, зокрема і гучними викриттями московських спецслужб. Саме Bellingcat на чолі з Грозєвим опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами Малайзійського "Боїнга" MH-17 у небі над Донбасом 2014 року, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів в Ічні та Балаклії в 2018-му та 2019 роках, а також саме вони допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти "Новичком". Звісно, що у всіх випадках вуха стирчали просто з Кремля.

Читайте також: